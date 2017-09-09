Магадан, 9 сентября, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Проверка проводится по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

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Уточняется, что дорожная авария произошла на трассе вечером 8 сентября. «КамАЗ» опрокинулся в 60 км от поселка Омчак (Тенькинский городской округ, Магаданская область).

По данным полиции, водитель потерял управление, и грузовик перевернулся.

«По предварительным данным водитель транспортного средства и три пассажира погибли, еще один мужчина получил телесные повреждения, — сообщали в пресс-службе. — ‍Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожной аварии».

Отметим, что авария произошла на таком отдаленном и труднодоступном участке, что доставлять пострадавшего в медицинское учреждение пришлось при помощи спасателей.