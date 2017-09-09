Вашингтон, 9 сентября, 2017, 05:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ о провозглашении 8 сентября и 10 сентября 2017 года национальными днями молитвы в память о терактах 11 сентября 2001 года, сообщается на сайте Белого дома.

Michael Foran Трагедия «911»

«Во время Национальных дней молитвы и памяти наша нация вспомнит около 3000 невинных людей, убитых 11 сентября 2001 года… Мы соберемся вместе, чтобы помолиться за тех, кто потерял близких», — говорится в тексте указа.

«Как нация, мы будем молиться о том, чтобы любовь Бога и знание о том, что погибших навсегда запомнили, принесли им покой».

«Я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединенных Штатов Америки… настоящим провозглашаю пятницу, 8 сентября, и воскресенье, 10 сентября 2017 года, Национальными Днями Молитвы и Памяти».

В тексте указа также сообщается, что дни молитвы и памяти стоит проводить с «молитвой, размышлением, посещением мемориалов, звоном колоколов, зажжением свеч».

Напомним, 11 сентября 2001 года два самолета компаний American Airlines и United Airlines были угнаны террористами, после чего направлены на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Обе башни рухнули, похоронив под собой 2977 человек. Ответственной за осуществление теракта власти США назвали «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).