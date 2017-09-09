Вашингтон, 9 сентября, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Обсуждение проблемы Северной Кореи проведет американский госсекретарь Рекс Тиллерсон с британскими коллегами в Лондоне в период 13 — 14 сентября, сообщила журналистам официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«В Лондоне госсекретарь Тиллерсон встретится с британскими должностными лицами высокого ранга, включая министра иностранных дел Бориса Джонсона и советника по национальной безопасности Марка Седуилла, — сказала она. — Госсекретарь Тиллерсон обсудит ряд вопросов со своими коллегами, включая необходимость усиления давления для противодействия угрозе глобальной безопасности, которую представляют ядерная и ракетная программы КНДР».

Американский представитель также намерен обсудить в британской столице проблемы Ливии — в рамках специальной встречи, в которой примет участие специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Салям.

8 сентября Салям заявил, что ООН намерена защищать свою базу в Ливии, для чего в эту североафриканскую страну будут отправлены 250 миротворцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инициировали в Совете Безопасности ООН голосование за резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, продолжающей работать над развитием ядерной программы. Голосование за резолюцию состоится 11 сентября, после чего на Пхеньян будут распространяться новые ограничения.

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