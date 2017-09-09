Киев, 9 сентября, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Дело о банкротстве компании «Укргаз-Энерго» украинского олигарха Дмитрия Фирташа возбуждено Хозяйственным судом Киева, сообщает украинская «Лига».

Dmitryfirtash.com Дмитрий Фирташ

"Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве ЧАО «Укргаз-Энерго», которое в 2006 году занимало монопольное положение на рынке импорта газа в Украину и поставок топлива промышленным потребителям», — говорится в сообщении.

Открытие дела о банкротстве вызвано судебным иском «Укртрансгаза», оператора украинской ГТС компании. «Укргаз-Энерго» должен «Укртрансгазу» 580 млн гривен по договору от 28 февраля 2007 года, в рамках которого оператор ГТС оказывал трейдеру услуги по транспортировке газа.

Суд признал долг семь лет назад. Тем не менее, выплаты не было, поскольку компания «Укргаз-энерго» добилась отсрочки.

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