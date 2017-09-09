Вашингтон, 9 сентября, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы выразить поддержку в связи с ураганом «Ирма», передает Reuters.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит по телефону

Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, Трамп выразил соболезнования в связи с «опустошением территорий» французских островов Сен-Мертен и Сен-Бартелеми, а также заверил французского лидера в поддержке Соединенных Штатов.

Напомним, 6 сентября ураган «Ирма», скорость ветра которого достигала 295 км/ч, прошел по островам Сен-Мартен и Сен-Бартелеми.

Жертвами «Ирмы» на островах, принадлежащих Франции, стали четыре человека. Кроме того, пострадала значительная часть зданий и сооружений — в том числе вилла олигарха Романа Абрамовича на Сен-Бартелеми, а также поместье президента Трампа на острове Сен-Мартен.

В настоящий момент «Ирма», являющаяся самым продолжительным ураганом высшей категории опасности за всю историю наблюдений, приближается к американскому штату Флорида.