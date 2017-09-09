Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Голосование Совета Безопасности ООН, которое определит судьбу резолюции о санкциях против Северной Кореи, состоится 11 сентября, сообщается в распространенном американским представительством при ООН заявлении.

Wikimedia.org Зал заседаний Совета Безопасности ООН

«США проинформировали Совбез ООН о намерении созвать встречу для проведения голосования по проекту резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР в понедельник, 11 сентября», — сообщается в документе.

Напомним, в рамках ограничения ядерной программы Северной Кореи США требуют ужесточения санкций в отношении Пхеньяна.

В подготовленном пакете санкций говорится о запрете на ввоз в Северную Корею продуктов переработки нефти и самого сырья. Запрещены сделки по покупке в Северной Корее продукции текстильного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва примет решение по поддержке инициативы Вашингтона о новых санкциях.

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