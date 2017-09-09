Денвер, США, 9 сентября, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Жители запада США стали все чаще обращаться в больницы с жалобами на сложности с дыханием — мощные лесные пожары привели к задымлению в десяти штатах, передает Associated Press.

skeeze Лесные пожары

Однако для пожарных дым — это «помощник». По словам Брайана Генри, менеджер Национального межведомственного пожарного центра, задымление отражает солнечный свет и позволяет влаге проникнуть в иссушенную почву, что снижает риск возникновения новых очагов возгорания.

Тем не менее, пока уменьшения числа пожаров не происходит. В настоящий момент пожарные пытаются контролировать 82 крупных пожара, число очагов возгорания за сутки увеличилось на шесть.

Общая площадь территории, охваченной огнем на западе США, составляет 6000 квадратных километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября на территории округа Лос-Анджелес в Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за мощного лесного пожара, который начался 1 сентября, была объявлена эвакуация пригородов.