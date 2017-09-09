Киев, 9 сентября, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Договоренность между российским поставщиком газа ПАО «Газпром» и украинской госкомпанией НАК «Нафтогаз Украины» не была достигнута в ходе двусторонних переговоров, передает «Пятый канал».

(сс) succo Суд

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя итоги переговоров по сумме претензий российской компании, заявил:

«По результатам переговоров с «Газпромом» идем в арбитраж. Мы не достигли того прогресса, на который рассчитывал трибунал».

Коболев подчеркнул, что переговоры были закрытыми. Теперь компаниям предстоят слушания в Стокгольмском арбитражном суде.

Напомним, требования к «Нафтогазу» российский поставщик оценивает в сумму свыше $37 млрд. Получить деньги «Газпром» намерен за недобор газа по условию «бери или плати» и за неоплаченные Киевом поставки сырья в мае — июне 2014 года.

Не собираясь оплачивать долги, «Нафтогаз» выдвинул российской стороне свои претензии в виде иска, требуя компенсацию за снижение объемов транзита газа и низкую транзитную ставку на более $13 млрд.

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