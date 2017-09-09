Санта-Фе, США, 9 сентября, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Полиция разогнала демонстрацию индейцев в Санта-Фе, арестованы 12 активистов, передает Associated Press.

Американский музей западного искусства, Денвер Тихая война, масло, холст, 1908 г

Протестующие индейцы народности пуэбло выступали против торжеств в честь конкистадора дона Диего де Варгаса, которого они считают поработителем

Диего де Варгас известен тем, что в 1692 году подавил восстание коренных американцев, изгнавших Испанцев с территории современного штата Нью-Мексико 12 годами ранее.

Сообщается, что все торжества в честь испанского конкистадора, почитаемого белым населением штата, состоялись в полном объеме.

Напомним, летом прошлого года индейцы уже восставали против правительства США — племя сиу в штате Северная Дакота выступило против строительства нефтепровода компании Energy Transfer Partners на «священных землях».

Несколько месяцев противостояния с полицией, нацгвардией и чиновниками принесли плоды — племя сиу поддержали звезды Голливуда, ООН и Минюст США. В итог экс-президент Барак Обама распорядился остановить строительство.

Тем не менее, после прихода к власти президента Дональда Трампа нефтяники «взяли свое» — лагерь протестующих индейцев и примкнувших к ним экологических активистов в Стэндин Рок был разогнан, строительство нефтепровода продолжилось.

Индейцы еще пытаются отстоять свои права в суде, однако по трубе Dakota Acces компании Energy Transfer Partners уже ведутся коммерческие поставки нефти.