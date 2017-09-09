Таллахасси, США, 9 сентября, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Эвакуация 660 тысяч жителей округа Майами-Дейд (штат Флорида, США) будет проведена из-за урагана «Ирма», сообщает Associated Press.

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Как сообщил окружной мэр Карлос Хименес, такой крупной эвакуации на подведомственной ему территории еще не было. В своем обращении он призвал жителей округа запастись продуктами и водой: продовольствие может понадобиться в течение трех дней.

Напомним, «Ирма» является атлантическим тропическим циклоном пятой категории. Он назван самым мощным и продолжительным атлантическим ураганом пятой категории за всю историю наблюдений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября губернатор Флориды Рик Скотт призвал своих земляков к эвакуации. Он заявил, что «Ирма» будет более разрушительной, чем ураган «Эндрю» (1992 г.).

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