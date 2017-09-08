Амман, 9 сентября, 2017, 02:56 — ИА Регнум. Львенок Хаджар, который родился у беременной львицы, эвакуированной в августе из сирийского Алеппо в Иорданию, не выжил, передает Associated Press.

David Dennis Львёныш и львица

О смерти львенка сообщила австралийская благотворительная организация «Четыре лапы», которая осуществила перевозку диких зверей из зверинца в Алеппо в заповедник Аль-Мава на севере Иордании и занимается их адаптацией в природе.

По словам ветеринаров, в какой-то момент мать перестала заботиться о своем месячном детеныше, вследствие чего тот начал голодать. Ветеринары попытались перевести львенка на искусственное вскармливание, однако безуспешно.

Напомним, 11 августа организация «Четыре лапы» вывезла из брошенного зверинца в Алеппо в Иорданию пятерых львов, двух тигров, двух медведей, двух гиен и двух собак.

Большинство животных, переживших тяжелые месяцы войны, находилось в удовлетворительном состоянии. Однако некоторые потеряли зрение, есть животные с болезнями печени, почек и сердца.

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