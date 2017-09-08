Москва, 9 сентября, 2017, 02:43 — ИА Регнум. 8 сентября 2017 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II. Религиозные лидеры Армении и Азербайджана прибыли в российскую столицу по приглашению Предстоятеля Русской Православной Церкви для обсуждения путей урегулирования конфликта, порожденного проблемой Нагорного Карабаха.

patriarchia.ru «Трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Азербайджана и Армении»

Обращаясь к участникам встречи, Святейший Патриарх Кирилл отметил: «У нас есть некий внутренний потенциал, который помогает нам ― я верю, что это так, ― преодолевать те разногласия, которые в иной аудитории преодолеть сложно».

«Сам факт этой встречи является важнейшим свидетельством нашим народам о миротворческом потенциале наших религий, ― сказал Святейший Владыка. ― Религия может и, я уверен, будет играть объединяющую и примиряющую роль для народов».

Роль религиозных лидеров заключается в увещевании и напутствии людей, подчеркнул Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, упомянув о важности восстановления доверительной атмосферы. «Миру в нашем регионе, как и урегулированию карабахского конфликта исключительно путем переговоров, нет альтернативы», — уверен он.

В свою очередь, Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде отметил пользу трехсторонних встреч духовных лидеров. Он указал на важность смягчения сложившейся обстановки. Лидер мусульман Азербайджана призвал стороны вместе «сделать что-то доброе, что-то значимое, чтобы после возвращения домой не начиналось опять противостояние; что-то, что привело бы к миру и согласию».

Духовные лидеры Азербайджана и Армении единодушно поблагодарили Святейшего Патриарха Кирилла за организацию нынешней встречи.

Беседа продолжилась обсуждением возможностей нравственного влияния на конфликт в Нагорном Карабахе, путей содействия его мирному разрешению и конкретных мер в этом направлении.

По итогам встречи стороны подписали совместную декларацию, в которой подчеркивается необходимость диалога и международных миротворческих усилий, указывается на важнейшую роль нравственных ценностей в деле урегулирования конфликта и прекращения кровопролития, а также содержится ряд предложений, призванных облегчить участь людей, оказавшихся в зоне конфликта.

Отвечая на вопросы журналистов по окончании встречи, Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Хотел бы очень высоко оценить атмосферу, которая сегодня царила во время переговоров, и результаты работы. В доброй, открытой обстановке, честно стороны обменялись своими позициями, избегая даже всякого намека на враждебную риторику. Это свидетельствует о том, что религиозные лидеры с полной ответственностью перед Богом за судьбу своих народов, своей страны обсуждали проблему, которая действительно является очень сложной»

Выступая от имени всех участников трехсторонней встречи, Святейший Патриарх дал оценку документу, ставшему ее итогом: «В документе, который подписан, сказано о необходимости изменить атмосферу, климат вокруг проблемы. Это, в первую очередь, важно в связи с воспитанием молодежи. Азербайджан и Армения ― соседи навсегда. Не может быть никакой иной реальности, кроме совместной жизни этих двух народов. Так Богу было угодно, чтобы они жили рядом. И вот исходя из того, что это данность, и нужно строить отношения между двумя странами и народами, в том числе пытаться разрешить очень непростую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха».

В заключение Его Святейшество отметил: «Еще раз хочу сказать, что у религиозных лидеров есть потенциал к миротворческой деятельности, миротворческому служению в очень непростых условиях. И сегодняшняя встреча является тому свидетельством».

Начало миротворческим усилиям Московского Патриархата по проблеме Нагорного Карабаха было положено в 1988 году. Первая трехсторонняя миротворческая встреча глав трех религиозных общин прошла в мае 1993 года в Московском Даниловом монастыре. Предыдущие трехсторонние встречи религиозных лидеров России и Закавказья состоялись в рамках межрелигиозных форумов в 2010 году в Баку и 2011 году в Ереване.

ИА REGNUM приводит полный текст декларации, которая опубликована на официальном сайте Московского Патриархата.

Сегодня мы, духовные лидеры азербайджанского и армянского народов, вновь встретились в Москве по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для обсуждения путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, без чего невозможно достижение согласия и безопасности на Кавказе.

Мы придаем особое значение последовательному развитию миротворческого диалога, продолжению переговоров и посреднических усилий международного сообщества, которые помогут достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Убеждены, что добиться преодоления разногласий можно, опираясь на принципы добрососедства и нравственные ценности, проповедуемые традиционными религиями ― ценности добра, любви к ближнему, взаимного прощения и милосердия.

Армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества. Перед лицом многочисленных вызовов мы, духовные лидеры наших народов, обязаны искать совместные ответы.

Мы молимся о сохранении мира и скорейшем разрешении всех гуманитарных проблем, связанных с конфликтом, и призываем к этому политических и общественных деятелей наших народов.

Мы вместе призваны заботиться о страждущих и обездоленных, свидетельствовать о непреходящих духовных и нравственных ценностях, вести поиск мирных и справедливых путей разрешения противоречий. Крайне важно отказаться от воинственной и враждебной риторики.

Обращаемся к тем, от кого это зависит, с призывом содействовать освобождению всех мирных жителей, которые не участвовали в военных действиях и оказались в плену.

Мы как религиозные лидеры призваны защищать храмы, мечети и другие святыни. Поэтому очень важно обеспечивать неприкосновенность памятников религиозного назначения и уважительное отношение к ним.

Призываем наши народы воспитывать молодежь в духе доброжелательности и взаимного уважения, миролюбия и традиционной нравственности.

Со своей стороны выражаем готовность поддержать миротворческие инициативы по разрешению нагорно-карабахского конфликта. История трехсторонних встреч духовных лидеров свидетельствует о положительном влиянии таких контактов на ход урегулирования конфликта, который никогда не должен перерасти в религиозное противостояние. Мы питаем горячую надежду на успех переговорного процесса. Ответственность и долг перед нашими народами побуждают нас, религиозных лидеров, к неустанным и последовательным усилиям во имя долгожданного торжества идеалов мира и добра. Мы готовы использовать все имеющиеся возможности во имя установления мира в регионе.

Всем чадам наших общин мы адресуем пожелания мира, благоденствия и успехов в добрых начинаниях. Молимся Всевышнему о преодолении разногласий и о сохранении наших народов от зла и греха. Пусть на древней и святой земле Кавказа утвердится благословенный мир, а народы наших стран будут жить в мире и согласии с данными Богом нравственными законами.

Делегации Армянской Апостольской Церкви во главе со Святейшим Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II и Управления мусульман Кавказа во главе с Досточтимым Шейхом-уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде выражают особую благодарность Русской Православной Церкви и ее Предстоятелю Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за организацию данной трехсторонней встречи, важнейший вклад в дело установления мира на Кавказе и желают Его Святейшеству помощи Всевышнего в продолжении этой высокой богоугодной миссии.