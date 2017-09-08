Москва, 9 сентября, 2017, 02:41 — ИА Регнум. Поручение проанализировать случаи отказа в предоставлении российского гражданства людям, проживающим в Севастополе и в Крыму, дал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе главы государства.

Studsovetmsudt.ru Паспорт гражданина России

По итогам рабочего визита президента в Севастополь 18−20 августа утвержден перечень поручений. В пункте номер 6 говорится:

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента РФ, МВД России, МИД РФ, органами исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя и при участии Верховного суда РФ проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ и выдаче паспорта гражданина РФ лицам, проживающим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, и принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ, на соблюдение установленных законодательством РФ сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений».

Уточняется, что поручение должно быть выполнено к 20 ноября 2017 года. Ответственными назначены российский премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел России Александр Колокольцев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов, и.о. губернатора Севастополя Сергей Овсянников и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Напомним, Путин и Медведев прибыли в Севастополь 18 августа.

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