Вашингтон, 9 сентября, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США сообщил, что ведомство одобрило планы по поставкам оружия в Бахрейн на $3,8 млрд, передает Reuters.

(сс) Gun Show Гора оружия

В предполагаемый план поставок, который ранее уже озвучивался в Конгрессе США, включены 19 истребителей F-16V, а также оборудование для модернизации ранее проданных истребителей F-16.

Кроме того, США планирует поставить Бахрейну два 35-метровых патрульных катера и 221 противотанковую пусковую установку.

Напомним, на территории королевства Бахрейн в Персидском заливе расположена главная оперативная база Пятого флота США в Джуффэйре.

Силы обороны самого Бахрейна являются относительно небольшими и оснащены вооружением производства США.