Эр-Рияд, 9 сентября, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани провели телефонные переговоры, передает Reuters.

Magspace.ru Отношение Саудовской Аравии и Катара

Сообщается, что переговоры состоялись по инициативе эмира Катара. По сообщению государственного информационного агентства Саудовской Аравии SPA, Тамим бин Хамад Аль Тани «выразил желание сесть за стол переговоров и обсуждать требования четырех стран».

«Подробности будут объявлены позднее после того, как Королевство Саудовская Аравия проведет консультации с Объединенными Арабскими Эмиратами, Королевством Бахрейн и Арабской Республикой Египет», — также сообщает SPA.

Напомним, в начале июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связях с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября посредником в переговорах арабских стран и Катара выразил желание стать президент США Дональд Трамп — заявление об этом он сделал в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.