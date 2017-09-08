Саудовская Аравия и Катар пошли на переговоры
Эр-Рияд, 9 сентября, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани провели телефонные переговоры, передает Reuters.
Сообщается, что переговоры состоялись по инициативе эмира Катара. По сообщению государственного информационного агентства Саудовской Аравии SPA, Тамим бин Хамад Аль Тани «выразил желание сесть за стол переговоров и обсуждать требования четырех стран».
«Подробности будут объявлены позднее после того, как Королевство Саудовская Аравия проведет консультации с Объединенными Арабскими Эмиратами, Королевством Бахрейн и Арабской Республикой Египет», — также сообщает SPA.
Напомним, в начале июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связях с Ираном.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября посредником в переговорах арабских стран и Катара выразил желание стать президент США Дональд Трамп — заявление об этом он сделал в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом.