Берлин, 9 сентября, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Предвыборная акция немецкого канцлера Ангелы Меркель в городе Вольгаст (Мекленбург — Передняя Померания, Германия) сопровождалась агрессивным поведением сторонников оппозиции, забросавших автомобиль политика томатами, сообщает DPA.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Машина, на которой Меркель подъехала к месту своего выступления, подверглась «обстрелу» помидорами. Кроме того, оппозиционеры — представители Национал-демократической партии Германии и АдГ («Альтернатива для Германии») — освистали канцлера.

Напомним, парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября 2017 года. В ходе голосования будут выбраны 630 членов Бундестага. Предыдущие выборы в парламент состоялись в 2013 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акция с помидорами — не первая в текущей предвыборной кампании. 5 сентября городе Гейдельберге (Баден-Вюртемберг, Германия) помидорами Меркель забросал неизвестный. Своей цели достигли два томата.

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