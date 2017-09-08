Торонто, Канада, 9 сентября, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Широко известная поп-исполнительница Леди Гага заявила, что намерена на какое-то время покинуть сцену и «отдохнуть от музыки», передает Associated Press.

Victoria's Secret Леди Гага

Певица сообщила о своем решении журналистам на состоявшейся в Торонто премьере документального фильма Netflix «Gaga: Five Foot Two» о личной жизни знаменитости.

По словам поп-исполнительницы, ей необходимо «заняться собственным здоровьем».

Напомним, 4 сентября Леди Гага вынуждена была отменить свой концерт в Монреале по причине заболевания, которое она получила после выступления под дождем на недавнем открытом шоу в Нью-Йорке.

Леди Гага — американская поп-исполнительница, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Певица является обладательницей трех премий «Грэмми» и четырех наград MTV Music Awards.

В России многие еще помнят хиты Леди Гаги «Poker Face» и «Bad Romance» 2008 и 2009 года, которые принесли исполнительнице всемирную славу.