Салоники, Греция, 9 сентября, 2017, 01:40 — ИА Регнум. В греческих Салониках, накануне визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, состоялась акция протеста полицейских, передает Associated Press.

Badseed Греческая полиция готовится к беспорядкам

Акция прошла мирно — несколько сотен полицейских промаршировали по Салоникам с воздушными шарами и плакатами, критикующими сокращения и снижением уровня государственных затрат на силовые ведомства.

При этом большинство полицейских вскоре будет участвовать в охране Ципраса от других, более радикальных манифестантов, акции которых также намечены в связи с визитом премьер-министра.

Сообщается, что 9 и 10 сентября в Салониках запланированы митинги профсоюзов, левых и анархистов, акции которых часто заканчиваются массовыми беспорядками.

Так, в июле визит главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Салоники сопровождался беспорядками и столкновением членов оппозиции с правоохранителями. Митингующие предприняли попытку прорваться в здание греческого общественного телевидения, сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ.