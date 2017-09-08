Киев, 9 сентября, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой отображен момент взрыва автомобиля в Киеве, выложил пользователь Сергей Сидоренко на сайте YouTube.

Цитата скриншот с сайта youtube, Сергей Сидоренко Взрыв в центре Киева, 08.09.2017

Видеозапись сделана видеорегистратором автомобиля, который оказался в пробке в центре Киева. В какой-то момент на противоположной стороне улицы возникла вспышка, дым и разлетающиеся обломки.

«Машину взорвали. Да прямо здесь», — сказал находящийся в машине человек, вероятно водитель. Его спутница воскликнула: «Боже мой!».

Напомним, взрыв в украинской столице прогремел вечером 8 сентября. В районе Бессарабского рынка на воздух взлетел автомобиль Toyota Camry.

В результате взрыва погиб Тимур Махаури, гражданин Грузии. Известно, что он участвовал в карательной операции в Донбассе в составе так называемого «батальона имени Джохара Дудаева».

Пострадали от теракта ребенок и женщина. Им потребовалась медицинская помощь, причем женщина получила серьезное ранение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту случившегося украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство» (точнее — часть 2 статьи 115 УК Украины).

Отметим, родственники Махаури признали, что он был членом чеченского добровольческого батальона им. Джохара Дудаева.