Могадишо, 9 сентября, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Террорист атаковал переполненный ресторан в городе Байдоа на юго-западе Сомали, передает Associated Press.

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Сообщается о четверых погибших в результате взрыва бомбы и троих тяжело раненых посетителях ресторана.

На данный момент ни одна из террористических группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за теракт.

Наиболее вероятно, что нападение совершила группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая ведет вооруженную борьбу против официального правительства Сомали и причастна к большей части крупных терактов в стране.

Последний крупный теракт «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили на рынке города Аф-Урур на севере Сомали — в результате атаки 1 сентября погибли 12 человек.