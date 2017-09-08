Москва, 9 сентября, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Участие молдавских военных в американо-украинских маневрах «Быстрый трезубец — 2017» (Rapid Trident-2017) является не более чем демонстративным жестом, показывающим готовность к действию, сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью Russia Today.

Army.mil Молдавия прибыла на учения Rapid Trident-2017

Комментируя прибытие военнослужащих ВС Молдавии на украинско-американские учения во Львовской области, эксперт заявил:

«Безусловно, это не более чем политическое действо, демонстрация некой солидарности и готовности действовать в общих интересах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участие в маневрах произошло без одобрения президента Молдавии Игоря Додона, который приостановил постановление правительства страны о присутствии армии на этом мероприятии.

Глава государства потребовал отставки заместителя министра обороны (сейчас является исполняющим обязанности) Молдавии Георгия Галбура.

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