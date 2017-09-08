Кишинёв, 9 сентября, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Власти Молдавии вслед за Румынией и Венгрией раскритиковали новый украинский закон об образовании, принятый Верховной Радой Украины 5 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил на встрече с украинским коллегой Владимиром Гройсманом, что реализация закона и его новые положения не должны ущемлять интересы «молдаван и румын, проживающих на Украине». Филип подчеркнул, что право граждан на получение образования на их родном языке предусмотрено целым рядом ратифицированных Украиной документов о правах национальных меньшинств.

Publika.md Молдавия и Украина

Стороны также обсудили сотрудничество в экономической и транспортной сферах. Филип высказался за интеграцию Молдавии в транспортные коридоры Европа — Азия. «Это позволит устранить административные барьеры, обеспечить свободный транзит через Молдову для иностранных операторов и будет способствовать увеличению грузовых перевозок и потока пассажиров между нашими странами», — сказал он.

В свою очередь, Владимир Гройсман высказался за разработку транспортных стратегий обоих государств и выработку общих целей и приоритетов на благо граждан обеих стран. Встреча Филипа и Гройсмана состоялась в рамках второй международной транспортной конференции «Интегрированные транспортные коридоры Европа — Азия» в Одессе.

Напомним, ранее Венгрия и Румыния раскритиковали новый украинский закон об образовании, согласно которому к 2020 году в стране будет ликвидировано образование не языках меньшинств.

Наибольшее число румын на Украине проживает в Закарпатской (2,6%) и Черновицкой (19,8% вместе с молдаванами) областях. Так, в этих областях открыты 75 школ с обучением на румынском языке, а всего учатся на румынском языке более 16 тыс. школьников.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, молдаване являются «румынами», а молдавский язык — «румынским». Поэтому Бухарест неоднократно требовал от Киева объявить всех проживающих на Украине молдаван «румынами».

Между тем, сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии.

Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.