Москва, 9 сентября, 2017, 00:23 — ИА Регнум. Продолжающейся сутки магнитной буре на планете снова присвоен четвертый балл, сообщили на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

NASA Солнечная вспышка

«Магнитная буря, длящаяся на Земле уже почти сутки, вновь достигла уровня G4 — это четвертый балл по 5-балльной шкале магнитных бурь, — говорится в сообщении. — Первый раз уровень G4 был достигнут сегодня [8 сентября] около 2 часов ночи по московскому времени, когда Земля испытала первый удар от выброшенных Солнцем 6 сентября облаков плазмы».

Уточняется, что колебания земного магнитного поля находились на уровне G4 порядка шести часов, а потом пошло снижение колебаний к состоянию равновесия.

«Повторный удар, который Земля испытывает сейчас, свидетельствует о том, что облако, в которое мы погружены на ближайшие 2−3 дня, имеет неоднородную структуру, и наша планета попала в одно из внутренних уплотнений — скорее всего, наткнулась на плотную трубку плазмы с сильным магнитным полем», — говорится в сообщении.

Ученые поясняют, что в результате столкновения магнитное поле насыщается заряженными частицами. Сейчас уже идет их высыпание в атмосферу, при этом формируются полярные сияния.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение прошедших двух дней на Солнце произошли три мощные вспышки класса Х. Это привело к сильным магнитным бурям. 8 сентября в ФИАН сообщили, что вспышка на Солнце «сжигает» линии магнитного поля Земли.

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