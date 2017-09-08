Москва, 9 сентября, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сообщил о блокировке пяти пиратских интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и смежных прав. Об этом накануне, 8 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Замки

Сообщается, что решение о блокировке были приняты на основании заявления правообладателей ЗАО «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» и Warner Bros. Entertainment Inc.

По данным Роскомнадзора, посещаемость сайтов, на которых пираты разместили контент составляла от 254 тысяч до 18,5 миллиона пользователей в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2017 года в Роскомнадзор поступило 76 решений Московского городского суда о постоянной блокировке 160 интернет-сайтов.

Стоит отметить, что с 1 октября в России вступает в силу закон о блокировке «зеркал» («двойников») сайтов, заблокированных на постоянной основе за нарушение авторских прав.