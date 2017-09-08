Вашингтон, 9 сентября, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 8 сентября подписал указ о продлении действия торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы ещё на один год, сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело в шляпе

Как уточняется, санкции Вашингтона продлены до 14 сентября 2018 года. «Продолжение действия данных мер в отношении Кубы отвечает национальным интересам США», — говорится в распространённом заявлении Дональда Трампа.

Напомним, торгово-экономическое эмбарго против Кубы было введено американскими властями в 1961 году после того, как в республике была национализирована американская собственность.

В конце 2014 года в отношениях между Вашингтоном и Гаваной началась оттепель. Прежний глава Белого дома Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро объявили о восстановлении дипломатических отношений, летом 2015 года страны возобновили работу своих посольств.

Вместе с тем, позднее Барак Обама продлил санкции против Кубы ещё на один год, заявив при этом, что эмбарго непременно будет снято при следующем президенте США.

В 2017 году администрация Дональда Трампа объявила о пересмотре политики по Кубе. Новый глава Белого дома пригрозил разорвать соглашения, заключённые его предшественником в рамках нормализации отношений, если Гавана не приложит усилий для улучшения жизни кубинцев.