Кишинёв, 9 сентября, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон подписал приказ, запрещающий участие военнослужащих Вооруженных сил Молдавии в учениях, операциях, миссиях, учебных сборах, курсах и любых видах деятельности, проводимых за пределами страны, без предварительного письменного одобрения участия в них со стороны верховного главнокомандующего, то есть Додона. Как сообщил глава государства на пресс-конференции 8 сентября, он также потребовал отставки и.о. министра обороны Георгия Галбуры за нарушение приказа верховного главнокомандующего, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Речь идет об отправке молдавского военного контингента на учения НАТО на Украине — стране, где идет война. Цель молдавского правительства и его «заокеанских партнеров», по словам Додона — «включение молдавской армии в натовский набор, пусть даже и на неофициальном уровне, а также ее использование во возможных противостояниях геополитического характера».

Додон распорядился начать служебное расследование в составе вооруженных сил для выявления лиц, ответственных за нарушение приказа верховного главнокомандующего, и применения к ним меры наказания в виде понижения в звании и понижения в должности. «Принимая во внимание тот факт, что некоторые руководители в составе министерства обороны проявили самоуправство, действуя вопреки решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами, квалифицирую данные действия как серьезное дисциплинарное нарушение, и нарушение военной присяги», — добавил президент.

Спикер парламента Молдавии Адриан Канду в свою очередь заявил, что Додон неправильно понимает понятие «главнокомандующий вооруженными силами» и «злоупотребляет некоторыми положенными ему по закону инструментами».

Напомним, контингент Национальной армии Молдавии в составе 57 военнослужащих 7 сентября отправился на Украину для участия в международных военных учениях Rapid Trident 2017 под эгидой НАТО. Это произошло по решению правительства, несмотря на то, что выступающий против участия молдавских военных в этих учениях президент Игорь Додон приостановил действие решения Кабмина. Додон настаивает, что молдавские военные не могут быть отправлены на международные учения без его согласия, как главнокомандующего. А он считает, что, будучи нейтральным государством, Молдавия не должна принимать участия в учениях, проводимых под эгидой какого-либо военного блока. До

Ранее Додон уже заблокировал участие молдавской армии в нескольких военных учениях Североатлантического альянса. В свою очередь, в правительстве Молдавии обвиняют президента в нанесении ущерба обороноспособности страны.