Молдавия: Додон пытается вернуть контроль над армией, которую тянут в НАТО
Кишинёв, 9 сентября, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон подписал приказ, запрещающий участие военнослужащих Вооруженных сил Молдавии в учениях, операциях, миссиях, учебных сборах, курсах и любых видах деятельности, проводимых за пределами страны, без предварительного письменного одобрения участия в них со стороны верховного главнокомандующего, то есть Додона. Как сообщил глава государства на пресс-конференции 8 сентября, он также потребовал отставки и.о. министра обороны Георгия Галбуры за нарушение приказа верховного главнокомандующего, передает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идет об отправке молдавского военного контингента на учения НАТО на Украине — стране, где идет война. Цель молдавского правительства и его «заокеанских партнеров», по словам Додона — «включение молдавской армии в натовский набор, пусть даже и на неофициальном уровне, а также ее использование во возможных противостояниях геополитического характера».
Додон распорядился начать служебное расследование в составе вооруженных сил для выявления лиц, ответственных за нарушение приказа верховного главнокомандующего, и применения к ним меры наказания в виде понижения в звании и понижения в должности. «Принимая во внимание тот факт, что некоторые руководители в составе министерства обороны проявили самоуправство, действуя вопреки решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами, квалифицирую данные действия как серьезное дисциплинарное нарушение, и нарушение военной присяги», — добавил президент.
Спикер парламента Молдавии Адриан Канду в свою очередь заявил, что Додон неправильно понимает понятие «главнокомандующий вооруженными силами» и «злоупотребляет некоторыми положенными ему по закону инструментами».
Напомним, контингент Национальной армии Молдавии в составе 57 военнослужащих 7 сентября отправился на Украину для участия в международных военных учениях Rapid Trident 2017 под эгидой НАТО. Это произошло по решению правительства, несмотря на то, что выступающий против участия молдавских военных в этих учениях президент Игорь Додон приостановил действие решения Кабмина. Додон настаивает, что молдавские военные не могут быть отправлены на международные учения без его согласия, как главнокомандующего. А он считает, что, будучи нейтральным государством, Молдавия не должна принимать участия в учениях, проводимых под эгидой какого-либо военного блока. До
Ранее Додон уже заблокировал участие молдавской армии в нескольких военных учениях Североатлантического альянса. В свою очередь, в правительстве Молдавии обвиняют президента в нанесении ущерба обороноспособности страны.