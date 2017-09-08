Минск, 8 сентября, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Сторонники прозападной оппозиции в Минске провели 8 сентября несанкционированную акцию протеста против предстоящих российско-белорусских военных учений «Запад-2017». В мероприятии приняло участие около ста человек, включая сотрудников СМИ.

Минобороны России Военные инженеры проводят подготовку полигонов к предстоящему учению «Запад–2017»

Организаторами акции выступили бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Николай Статкевич и Владимир Некляев.

Демонстранты прошли шествием от Дворца профсоюзов на Октябрьской площади до площади Якуба Коласа, где состоялся короткий митинг. Участники шествия пронесли бело-красно-белый флаг, скандируя «Жыве Беларусь», «Россия, иди домой».

В ходе выступления на митинге Владимир Некляев заявил, что протест направлен не только против учений «Запад-2017», но и «против втягивания Белоруссии в выяснение отношений между Востоком и Западом».

Несмотря на то, что акция не была согласована с властями столицы, правоохранительные органы не пресекали действий митингующих. Мероприятие завершилось без происшествий.

Напомним, совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах, расположенных в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В учениях будет задействовано около 12,7 тысячи человек и до 680 единиц техники.

Запланированная в рамках учений переброска российских войск на белорусскую территорию служит основанием для заявлений чиновников ряда западных стран о «военной угрозе» со стороны России. К этим заявлениям присоединились и страны Прибалтики, Польша, Украина. В Белоруссии прозападные пропагандисты также нагнетают ажиотаж вокруг предстоящих учений, активно развивая тезис о якобы намерении Москвы повторить «крымский сценарий» в республике.

Между тем оборонными ведомствами России и Белоруссии на учения были приглашены наблюдатели из целого ряда государств и международных организаций, в том числе НАТО, ООН, ОБСЕ, ОДКБ, МКК.