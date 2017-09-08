Берлин, 8 сентября, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что главным условием отмены антироссийских санкций является мир на Украине. Об этом она заявила в интервью германской газете Handelsblatt, опубликованном сегодня, 8 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Форма

«В тот момент, как придём к этому (мир на Украине — ИА REGNUM , мы также отменим санкции», — сказал Меркель.

При этом Меркель отметила, что значительную часть своей жизни она посвятила тому, чтобы между Евросоюзом и Россией были «разумные, хорошие отношения».

Ранее Меркель уже высказывалась в подобном ключе. В частности, она заявляла, что антироссийские санкции будут отменены, когда для них не будет повода.

Последний раз Евросоюз усилил антироссийские санкции 4 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с санкциями давно зашла в тупик. Запад в лице стран Евросоюза и США цинично настаивают на том, что Россия вмешивается в украинские внутриполитические дела и даже участвует в гражданской войне на стороне народных республик Донбасса.

При этом государственный переворот, который привел к гражданской войне на Украине, был инспирирован западными спецслужбами и проведен при прямой политической поддержке Запада.

Более того, есть прямые свидетельства того, что западные наемники и специалисты НАТО участвуют в гражданской войне на стороне украинских сил. В то время как нет никаких доказательств того, что российская армия хоть как-то участвует в боях в Донбассе.

На основании своих ложных обвинений Запад ввёл санкции против России. Условием снятия санкций ставится возвращение Крыма Украине и фактическая капитуляция народных республик Донбасса.