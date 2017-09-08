Киев, 8 сентября, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Корреспондент германской Neue Zürcher Zeitung Беньямина Трибе удивляется, что «идею ввода «голубых касок на Украину озвучивал Петр Порошенко еще в 2015 году, но по странному стечению обстоятельств у Москвы она тогда воодушевления не вызвала. В августе нынешнего года он снова завел разговоры об этом и даже сказал, что собирается выступить с этим предложением на Генассамблее ООН».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Теперь же, считает автор, «после того, как речь о миротворцах повел Путин, все активно стали обсуждать эту идею». По мнению Трибе, российский президент не только сумел выдать идею украинского коллеги за свою, но и вывернул ее так, чтобы оно отвечало полностью интересам Москвы:

«Украина сегодня, во-первых, оказалась перед риском потери политической инициативы, а во-вторых, может оказаться в ситуации «чужая в собственной стране», поскольку Путин предлагает выставить миротворцев по линии соприкосновения ВСУ и войск мятежных территорий (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ), а это означает фактическое закрепление раскола Украины с помощью ООН. Таким образом, Москва фактически заставляет Киев признать сепаратистов и их административно-территориальные единицы. Кроме того, Кремль при условии расположения миротворцев не на границе Украины с Россией, а по линии разделения ВСУ от повстанцев получит возможность улучшить снабжение мятежников всем необходимым. Россия же при этом создаст себе имидж миротворца».