Москва, 8 сентября, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова утверждает, что жалоб в нынешнюю кампанию к единому дню голосования получено гораздо меньше, чем в предыдущих. «По сравнению с предыдущими кампаниями — гораздо меньше жалоб, гораздо меньше отмечено нарушений. В прошлую кампанию было больше сообщений об использовании административного ресурса, о неправомерной агитации», — заявила Элла Памфилова в интервью телеканалу «Россия-24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Отвечая на вопрос относительно информации о том, что ряд временно исполняющих обязанности губернаторов используют особые возможности для агитации, глава ЦИК сказала, что это касается жалоб в отношении кандидатов.

«Обращений к нам фактически не было. Я бы сказала, что это единицы», — подчеркнула Элла Памфилова.

Элла Памфилова видит задачу Центризбиркома не в повышении явки, а в честном и точном её отражении.

«Это не наша задача — повышать явку, но наша задача создать все необходимые предпосылки для повышения явки. Наша задача в том, чтобы людей проинформировать, через радио, телевидение, социальные сети, дойти до каждого избирателя», — подчеркнула Элла Памфилова.

Глава ЦИК РФ отметила, что прогнозы по явке — «это дело политологов», а задача ЦИК — «максимально точно отразить ту явку, которая будет».

«Какая бы она ни была, мы должны ее точно отразить и точно показать результаты. Тогда будет доверие. Пусть даже явка будет ниже ожидаемой, зато все будут знать, что она честно отражена», — добавила Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК России, это станет стимулом «пойти проголосовать на следующих выборах для тех «пессимистов», которые не верили, что выборы будут честными».