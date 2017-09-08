Москва, 8 сентября, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Беглый сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден отверг обвинения в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает германский таблоид Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

Сноуден раскритиковал руководителя германской контрразведки Ханса-Георга Масена, который намекал на сотрудничество Сноудена с российскими спецслужбами.

«Нет, я не русский шпион. Ему даже не хватило смелости сказать, что я шпион», — сказал бывший сотрудник Агентство национальной безопасности США.

Также Сноуден выразил сомнение в том, что Российская Федерация несёт ответственность за хакерские атаки на электронные системы Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.

«АНБ хорошо знает, кто атаковал (электронную почту) Клинтон, но я подозреваю, что они также обнаружили других нападавших на систему, возможно, шесть или семь групп были в работе», — подчеркнул Сноуден.