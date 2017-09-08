Москва, 8 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. В Москве 8 сентября состоялся технический запуск поездов на первом построенном участке Третьего пересадочного контура (ТПК) — второго подземного кольца Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Улыбчивые лица метростроя

Строительство завершено на участке от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» общей протяжённостью 10,5 км.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, участвовавший в первом запуске поездов, линия будет открыта для пассажиров через несколько месяцев, после завершения пуско-наладочных работ. Мэр не исключил, что участок заработает в полноценном режиме к концу ноября.

Всего первый участкок ТПК включает пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Ежедневный пассажиропоток на каждой из станций линии может составить от 200 до 300 тысяч человек.

Ожидается, что запуск участка позволит улучшить транспортную ситуацию в четырёх районах столицы — Аэропорт, Хорошевском, Тимирязевском и Савёловском, а также значительно улучшит транспортное обслуживание делового центра «Москва-Сити».

В связи с окончанием строительства станции «Петровский парк» для движения транспорта вновь открывается Театральная аллея, которая ранее была занята строительной площадкой.

Строительство на втором участке ТПК, от станции «Петровский парк» до «Нижней Масловки», планируется завершить в 2018 году. Его протяжённость составит 1,9 км.