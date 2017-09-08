Калининград, 8 сентября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Рассуждение о недопустимости участия немецких компаний в строительства музея блокады Ленинграда — «это обычные патриотические игры с больным воображением». Такое мнение сегодня, 8 сентября, корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор исторических наук, профессор Балтийского федерального университета им. Канта Геннадий Кретинин.

«Музей блокады надо строить, и не имеет значения, из какой страны архитекторы, архитектурные бюро, — сказал профессор Кретинин. — Такие бюро для того и создаются, чтобы строить. Что — теперь запретить по идеологическим причинам? Немцев не пускать? Да чушь это. Пусть строят».

«Покаяние это будет немецкое, не покаяние… Какая б фирма ни выиграла, всё равно построят турки или строители из Таджикистана. Ладно, последние — это наши, бывшие граждане Советского Союза, а с турками мы недавно были на грани войны. И что — тоже запретить?» — рассуждает историк.

Профессор продолжил:

«В Калининграде после войны пленные немцы многие объекты восстанавливали, а я долгое время жил в Ташкенте в доме, построенном пленными японцами. Мне надо было этот дом сжечь?»

Резюмируя, Геннадий Кретинин напомнил песню из фильма «Москва слезам не верит»: «Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца». Следует дальше жить, а такие рассуждение — это обычные патриотические игры с больным воображением».

ИА REGNUM напоминает, что в Петербурге на конкурс по созданию нового Музейно-выставочного комплекса «Обороны и блокады Ленинграда» заявились представители стран, которые эту блокаду устроили. Речь идет о немецком архитектурном бюро Thomas Herzog Architekten из Мюнхена и финской компании Lahdelma & Mahlamäki Architects.

По итогам сегодняшнего экспертного голосования в финальный тур вошли три российских бюро и финская мастерская.

Музей должен быть построен к юбилею снятия блокады — январю 2019 года. Стоимость строительства — 2 млрд рублей, средства будут выделены из городского бюджета.