Ярославль, 8 сентября, 2017, 20:42 — ИА Регнум. По данным следствия, в рамках реализации областной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Ростов на 2010−2015 годы» между выступающей в качестве заказчика администрацией Ростова в лице главы администрации и генподрядчиком ООО «Радострой» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации на сумму около 282 миллионов рублей.

Yarregion.ru Юрий Бойко

Кроме того, для осуществления технического надзора за исполнением муниципального контракта со стороны ООО «Радострой» было привлечено ООО «ГосСтрой», которое ранее технический надзор не осуществляло и не располагало в своем штате специалистами соответствующего технического профиля.

«Злоупотребляя своими должностными полномочиями, в период с августа по ноябрь 2012 года подозреваемый, зная, что в актах о приемке выполненных работ, представленных генеральным подрядчиком для их оплаты, содержались недостоверные сведения о фактически не производившихся ООО «Радострой» объемах работ и затрат, распорядился о перечислении генеральному подрядчику денежных средств в размере свыше 10 миллионов рублей» — пояснили в Ярославском СКР.

В результате незаконной деятельности главы городского поселения Ростов Юрия Бойко строительство сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации до настоящего времени не завершено, объекты в эксплуатацию не введены, а бюджету Ярославской области и бюджету Ростова причинен имущественный ущерб на сумму 10 миллионов 650 тысяч рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Следователем решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Также в рамках расследования данного уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), 45-летнему депутату Ярославской областной Думы Сергею Шмелеву, который являлся фактически руководителем общества с ограниченной ответственностью «Радострой». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

38-летняя сотрудница ООО «ГосСтрой» в марте 2017 года судом признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.