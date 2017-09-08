Пермь, 8 сентября, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в Перми посетил выставку передовых предприятий Пермского края в области IT. Главу государства проинформировали, что сегодня «умным» технологиям, разработанным на местных предприятиях, удается найти широкое применение: от широкоформатного телевидения и интернета до добычи полезных ископаемых и блокчейн технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Пресс-служба администрации Пермского края Президент РФ посетил в Перми выставку передовых предприятий Пермского края в области IT

«В Перми исторически создана инновационно-технологическая среда, «ЭР-Телеком» возник здесь как продукт этой среды. Все, что мы имели, мы вложили в свою компанию. За 10 лет это более 60 млрд рублей», — подчеркнул президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.

Добавим, на сегодняшний день «ЭР-Телеком» работает в 566 населённых пунктах России на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по технологии «оптика до дома» и радиодоступа. По количеству обслуживаемых клиентов компания занимает второе место среди крупнейших интернет-провайдеров России и операторов кабельного телевидения. Оптическая сеть «ЭР-Телекома» является одной из самых протяжённых в России, покрывает две трети территории страны и обслуживает более 11 миллионов домохозяйств.

Топ-менеджеры робототехнических предприятий продемонстрировали президенту России разработки в области искусственного интеллекта. В частности, Владимира Путина поприветствовал разработанный в Перми Промобот.

Главе государства рассказали об идее публичного вайфая, который уже работает в центре Москвы и Санкт-Петербурга, а также о разработанном в Перми программном обеспечении для анализа госзакупок и системе «блокчейн» для организации тендеров. С помощью этой современной технологии предлагается ускорить и автоматизировать процесс и объединить его участников, сообщает kremlin.ru.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников отметил, что Прикамье входит в десятку регионов РФ с развитой цифровой экономикой. Высокий уровень развития обусловлен исторически: в Великую отечественную войну из Ленинграда эвакуировали электромеханический завод. Он дал старт.

«IT-сектор — это для нас будущее. Это точка роста», — подчеркнул Решетников.

На встрече с пермскими представителями информационно-коммуникационных технологий Владимир Путин высоко оценил состояние кластера:

«Как вам удалось здесь так продвинуться? Пермь, в общем-то, всегда была и остается, конечно, прежде всего крупнейшим промышленным центром. Здесь и ТЭК, и машиностроение, и металлургическая промышленность, причем и черная металлургия, и цветная, обработка. Конечно, двигать эту сферу, быть локомотивами этого движения могут крупные компании, такие, как здесь у Андрея Равелевича, «ЭР-Телеком». Она стала второй в стране по количеству клиентов среди интернет-провайдеров и среди операторов телевизионной кабельной сети. Просто здорово».