Ереван, 8 сентября, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Грануш Грантовна, программа «Ари тун» в следующем году будет отмечать свой юбилей. В 2016 году по данной программе Армению посетили около 1000 человек из 38 стран: России, Украины, Грузии, Бельгии, Германии, Ирландии, Греции, Франции, Великобритании, Эстонии, Литвы, Испании, Ирана, Сирии, Кувейта, Канады, США, Аргентины, Абхазии, Нидерландов… Как вы можете охарактеризовать почти десятилетний путь становления этого важного для Армении и диаспоры начинания?

Ru.armeniasputnik.am

Полагаю, программа познания молодежью диаспоры Родины «Ари тун» — исключительное начинание, дающее возможность стоящим на грани самопознания юношам и девушкам почувствовать свои корни, черпать силу из родной земли, в своеобразной мультикультурной атмосфере общаться со сверстниками, гостеприимными семьями и в конечном счете осознать свою национальную идентичность. В будущем году программе исполнится 10 лет. Для программы и всей команды это будет весьма знаменательная и важная веха. «Ари тун» — первая программа министерства, претворенная в жизнь с большой ответственностью, любовью и заботой. Двухнедельная программа познания Родины молодежью диаспоры «Ари тун» включает в себя экскурсии по историческим и достопримечательным местам Армении, посещение музеев, встречи с культурными и общественными деятелями, 9 дней пребывания в гостеприимных армянских семьях и 5 незабываемых познавательных досуговых дней в лагере. Особое внимание уделяется обучению участников армянскому языку. Программа предоставляет молодежи исключительную возможность познать Армению и армянскую семью, национальные традиции, навсегда привязаться к Родине. Считаю, в душах этих молодых людей мы сеем семена — семена любви, патриотизма, познания Родины. Благодаря программе десятки тысяч армян привязались друг к другу, сблизились, стали родными, друзьями, создав своеобразную сеть армян, связанных между собой зовом Родины. В рамках «Ари тун» функционирует своеобразная математика: 8 тысяч семей, отправивших своих детей в Армению, знакомятся и дружат с 8 тысячами принимающих их семей Армении. Одно наблюдение: дети живут в армянских семьях, чтобы связь была более прочной, чтобы они ближе познакомились с бытом, традициями и нравами армянской семьи.

Какие еще программы осуществляет ваше министерство — наиболее важные для армянства с позиций триединства Армения-диаспора-Арцах? Есть ли различия между российской и американской общинами и в чем они выражаются? Насколько остро стоит в диаспоре проблема ассимиляции?

В этом аспекте чрезвычайно важна программа «Летняя школа «Спюрк», осуществляемая министерством диаспоры РА совместно с Ереванским государственным университетом — одна из главных программ нашего ведомства. Мы организуем ее с 2012 года. Учитывая нарастающие потребности диаспоры, насущное требование сохранения армянства, сохранения родного языка, национальной идентичности, пресечения процесса ассимиляции, в общинах начала функционировать эта программа переподготовки и обучения. За истекшие 6 лет деятельность школы развивалась по пяти направлениям — «Ускоренное обучение армянскому языку», «Переподготовка учителей армянского языка и истории, организаторов образовательного дела», «Молодые лидеры и организаторы общинного дела», «Переподготовка журналистов», «Мастерство национальной песни и танца». В 2012—2017 гг. «Летняя школа» во всех курсах приняла 1217 армян диаспоры из более чем 30 стран. Школа состоялась как центр краткосрочного специализированного обучения кадров для диаспоры, востребованность которого растет год от года. Следующая программа, которой хотелось бы коснуться, — ежегодный общеармянский конкурс «За значительный вклад в дело сохранения армянства», осуществляемый с 2010 года министерством диаспоры, Всемирным армянским конгрессом и Союзом армян России. В 2010—2017 гг. заявки на участие в конкурсе представили около 1000 организаций и отдельных лиц. В числе номинаций конкурса — «Лучший армянский очаг образования», «Лучшее средство информации», «Защитник родного языка», «Молодежная, студенческая организация», «Лучшая община», «Лучшая армянская семья», «Лучшая художественная группа», конкурсы лучших детско-юношеских произведений и т. д. Подобная оценка воодушевляет, придает силы, становится новым стимулом деятельности. Кстати, в номинации «Лучшее средство информации» газета «Ноев Ковчег» признавалась победителем.

Что касается второй части вопроса, это наш главный вызов — как государству, так и диаспоре. В России армяне начали обосновываться еще в позднем Средневековье, когда различные армянские мастеровые и купцы начали осуществлять свою деятельность в Крыму и на Северном Кавказе. В Северной Америке армяне начали селиться в XVII—XVIII вв., малочисленными группами эмигрируя из Европы. Впоследствии, начиная с 30-х годов XIX века, начался непосредственный отток армян в Соединенные Штаты. Армянская община Америки пополнилась после гамидовских погромов 1895 года, когда тысячи армян эмигрировали с территории Османской империи, положив начало формированию маленьких общин на Восточном побережье США. Численность российских армян резко возросла после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года и развала Советского Союза, и самоформирование диаспоры проходило в более родной и единой социально-культурной среде, при наличии общей системы ценностей. В случае армян РФ порой обсуждается даже нецелесообразность применения понятия «диаспора». Крупная массовая миграция армян в США имела место в начале XX века — после организованных в Османской Турции массовых погромов, геноцида армян 1915 года, а также падения Первой Армянской Республики. Образовалась классическая армянская диаспора. Общность, сформировавшаяся в советские годы между армянским и русским народами, способствует более быстрой и легкой интеграции армян в общественную, политическую и культурную жизнь, вследствие чего ускоренными темпами протекает также процесс ассимиляции и утери языка. На протяжении 70 лет мы были носителями единых социально-культурных ценностей. Обосновавшиеся в США армяне в основном сплотились и сплачиваются вокруг общеармянских и духовных, общинных структур, сохраняя свою национальную идентичность. Значительная часть из 1,6 млн армян, проживающих в США, вовлечены в общинные организации. Несмотря на функционирование около 150 ежедневных и однодневных армянских школ, подавляющее большинство армянских школьников посещают англоязычные школы, что способствует утере языка и ассимиляции. В отличие от армянской общины США, лишь малая часть из 2,5 млн армян, проживающих в России, вовлечены в общинные структуры. В то время как многие из армянских организаций США имеют 100-летнюю историю и традиции. Главное их оружие за сохранение армянства — борьба за признание геноцида армян. В РФ отсутствуют армянские лоббистские структуры, а в США армянский лоббинг считается третьим по эффективности лоббингом после еврейского и греческого. Армянским лоббингом занимаются национальные партии в США — АРФД, СДП Гнчакян, ПРА, их местные органы и действующие при них информационные структуры, а также Армянская ассамблея. Значительная часть армян в РФ — трудовые мигранты и граждане РА. В США подавляющее большинство армянской общины — граждане либо имеют законный статус пребывания. В РФ, особенно третье поколение, либо не говорит, либо почти не говорит на армянском.

Сегодня в Армении очень много беженцев из Сирии. Какая действенная помощь оказывается сирийским армянам со стороны министерства диаспоры?

По поручению президента РА координация работ по интеграции переехавших в Армению сирийских армян и решению их проблем осуществляется министерством диаспоры РА. Летом 2012 года приказом министра диаспоры создана рабочая группа, занимающаяся проблемами сирийских армян. Решением премьер-министра РА создана межведомственная комиссия по координации проблем сирийских армян. Под руководством министра диаспоры состоялось 41 заседание с участием заместителей руководителей государственных ведомств. Обсуждено более 150 вопросов, разработаны структуры их решения. Сегодня в Армении проживают около 22 тысяч сирийских армян. С 2012 года по сей день гражданство РА получили около 19 тысяч сирийских армян. В течение 2012—2017 гг. с просьбами по вопросу трудоустройства в министерство диаспоры обратились более 3500 сирийских армян. Создана база данных по специальностям. В вопросе обеспечения сирийских армян работой министерство сотрудничает с Государственным агентством занятости РА, почти с 200 организациями и отдельными лицами РА. Организуются курсы профессиональной переподготовки. В результате совместной работы более 2500 сирийских армян обеспечены работой. Еще 500 сирийских армян нашли работу в бизнесе. В рамках программы, осуществляемой Национальным центром развития малого и среднего бизнеса Армении, для почти 500 сирийских армян организованы курсы относительно налогового и таможенного законодательства РА, разработано более 100 бизнес-планов, авторы 92 наиболее удачных из которых получили от структуры кредиты на льготных условиях (до 5 млн драмов РА сроком на 5 лет с процентной ставкой 4 процента). Предприниматели из числа сирийских армян периодически участвуют в организуемых в Армении и за ее пределами эксповыставках. Организованы также встречи сирийских армян-предпринимателей с президентом и премьер-министром РА. Решается и вопрос обеспечения наших соотечественников временным жильем или квартирами. Более 2500 семей получили компенсацию платы за аренду квартир. Радует, что сотни ереванцев предоставляют им свои квартиры. Ныне около 1000 семей сирийских армян получают компенсацию квартплаты от Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, программы Armenian Redwood, «Оксфам Армения», Армянской евангелистской ассоциации Америки, «Миссия Восток» и других организаций. Ведутся работы по решению их проблем со здоровьем. Амбулаторно-поликлиническая, больничная медицинская помощь организуется бесплатно. Осуществлена работа и по решению образовательных проблем сирийских армян. В школы и детские сады их принимают на государственные средства. Около 500 детей вне очереди приняты в ереванские детсады. В общеобразовательных учебных заведениях РА обучаются более 2000 детей сирийских армян. Для них организованы ускоренные курсы восточноармянского и русского языков. Прием сирийских армян в вузы РА осуществляется в упрощенном порядке. Студенты обучаются в университетах почти бесплатно. Плата за обучение компенсируется правительством РА, общеармянским фондом «Айастан», ВАБС, учреждением «Галуст Кюлпенкян». Ежегодно около 500 студентов получают компенсацию платы за учебу. При содействии структур-партнеров нуждающимся семьям сирийских армян предоставлена также гуманитарная помощь (теплая зимняя одежда, наборы пищевых продуктов, предметы гигиены, бытовые товары). Велика была помощь общественных организаций, когда более 1500 семей в течение более полугода получали постоянную продовольственную помощь. По нашей инициативе созданы общественные организации сирийских армян, которые занимаются распределением гуманитарной помощи, координацией благотворительных программ: при их непосредственном участии реализовано более 100 программ.

Проработав 22 года в Национальном собрании, вы написали книгу «Парламент и парламентаризм», многие предложения из которой вошли затем в Основной Закон. Какие из них вы считаете наиболее важными и реалистичными в плане выполнения положений Конституции?

Действительно, высказанные мною в изданной в 2007 году книге «Парламент и парламентаризм в Республике Армения» многие выводы и предложения нашли место в принятой референдумом 6 декабря 2015 года реформе Конституции РА. Считаю важными мои предложения, направленные на расширение рамок полномочий НС. Важными считаю и нашедшие место в Конституции предложения, касающиеся деятельности парламента, особенно численного состава, формирования, функций, внутренних организационных вопросов представительного органа, его взаимоотношений с другими органами государственной власти. Избирательная система Национального собрания в широком смысле преследует две цели — формировать представительный орган народа без ощутимых диспропорций и в то же время обеспечить способное управлять парламентское большинство. Имея возможность определить, какие политические силы должны формировать правительство, избиратель тем самым получает возможность непосредственно влиять на формирование политической линии страны. В развитых демократических странах партии характеризуются стабильностью, идейной четкостью, политической культурой. Для того, чтобы иметь стабильное парламентское большинство, еще в 2007 году я предложила проводить выборы по пропорциональным избирательным спискам. Кстати, сокращение численного состава представительного органа, также предложенное мною, нашло отражение в Конституции. Сегодняшний численный состав депутатского корпуса достаточен для представления воли и интересов избирателей. Нашли место в Конституции и мои предложения о создании группы НС, обоснование создания расследовательских комиссий для усиления контрольной функции парламента. Считаю важной статью 19 Конституции, в которой развитие взаимодействия Армения — диаспора еще более закреплено конституционно, основой чего является политика, направленная на сохранение армянства, единство армянского народа во имя сплочения мирового армянства вокруг общенациональных задач и приоритетов, усиление Республики Армения и Арцаха, построение национального государства.

В последнее время вновь возобновились разговоры об изменении гимна нашей страны. В этой связи часто упоминается и имя мэтра Шарля Азнавура. Как вы лично относитесь к идее сменить гимн на новую редакцию? И как, на ваш взгляд, воспримет диаспора измененный атрибут страны?

Естественно, вопрос изменения гимна касается всего армянства, и он воспринимается неоднозначно. Вообще, есть сформировавшиеся ценности, уже сам разговор об изменении которых порождает переполох. Различны мнения, равно как и оценки. При всем этом это — дело специалистов, которое должно стать предметом обсуждения и в широких кругах общества. Мы слышали и продолжаем слушать новые варианты гимна, представляемые общественности — есть удачные произведения. Просто нужно проявить последовательность, должна работать профессиональная группа, и только говорить: давайте поменяем — неверно — пусть будут предложения. В этом случае сориентируемся: оставить сегодняшний гимн или поменять. Должно быть общественное обсуждение. Очень ответственный вопрос национальной значимости.

Вы являетесь бессменным лидером министерства диаспоры с момента его создания, то есть с октября 2008 года. Какие главные вопросы будут подняты и сколько стран будет представлено на VI форуме (18—20 сентября 2017 г.)?

О моем долголетии говорят журналисты. Хотела бы коснуться этого вопроса. Создание министерства — процесс очень сложный, продолжительный: сформироваться, состояться и шагать в ногу с другими нашими министерствами, которым уже исполнилось 100 лет, нелегко. Однако за эти годы мне, моей команде, под непосредственным патронатом президента РА удалось не только создать министерство, но оно сегодня играет важную роль в системе государственного управления. Наши читатели должны также знать, что применение инструментов управления, применяемых в других министерствах — приказ, поручение, требования, контроль, — у нас невозможно. С армянами диаспоры министр не говорит приказами, следовательно, остаются связи, отношения, знакомство, доверие друг к другу и особенно диалог. А все это приобретается с годами, шаг за шагом. Не будем также забывать, что политика — тоже профессия, опыт, знания и пройденный путь очень важны для того, чтобы руководить. Долголетие, конечно, хорошо, однако важными критериями оценки должны быть не цифры, а то, соответствует ли человек своему месту или нет, выполняет ли свои обязанности, не проваливает, не компрометирует. Вот что должно быть главными критериями оценки политических деятелей. Что касается нашего форума, то в канун 100-летия героических майских сражений и Первой Армянской Республики 18—20 сентября 2017 года в Ереване состоится 6-й форум «Армения — диаспора» под девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность», в котором примут участие высокопоставленные государственные мужи и духовные лидеры Республики Армения и Республики Арцах, руководители и представители общеармянских структур, журналисты, деятели образования, науки, культуры и других сфер, предприниматели из Армении, диаспоры и Арцаха, известные армяне. Будут обсуждены основные вопросы развития Армении, вопросы, касающиеся особенностей оборонной политики РА в условиях современных вызовов, внешнеполитическая повестка, проблемы сохранения армянства, перспективы экономического развития Армении. В ходе форума будут организованы и общие обсуждения, посвященные общенациональным приоритетам, вопросам участия диаспоры в помощи армянам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, повышению обеспечения безопасности Армении и ее экономическому развитию. Форум коснется и хода выполнения решений 5-го форума «Армения — диаспора». Будут предложены новые программы взаимодействия Армения — диаспора на последующие годы. По состоянию на данный момент уже подтвердили свое участие около 1200 участников из 70 стран.

Сегодня в диаспоре действует ряд авторитетных СМИ на армянском языке, а также на языке страны проживания. Как Вы оцениваете их роль в жизни диаспоры? В частности, в России выходит газета «Ноев Ковчег», которой в августе этого года исполняется 20 лет. Насколько эффективна ее роль среди соотечественников?

Армяне, где бы они ни оказались, не только строили церкви, школы, но и издавали прессу. Начиная с издания в 1794 году в Калькутте первого армянского журнала «Аздарар», в разных странах мира издавались тысячи газет и журналов, которые внесли неоценимый вклад в формирование душевного строя, образа мышления новых поколений армян, армянской общественно-политической жизни, стали эффективным средством самоорганизации общин и сохранения нации, родного языка. Сегодня в диаспоре функционируют около 300 СМИ — радио, телевидение, печатные газеты и журналы, издаваемая с различной периодичностью пресса, тысячи электронных СМИ. Функционируют тысячи сайтов армянских структур, организаций, различных союзов, общин и других учреждений. Важным фактором на общеармянском информационном поле стали социальные сети, блоги и различные форумы. Тем не менее общеармянская информационная площадка нуждается в большем сплочении, имеется ряд проблем — финансовых, кадровых и т. д., вследствие чего некоторые СМИ прекращают свою деятельность. Периодически создаются новые. Содержание и деятельность прессы диаспоры существенно отличались от подходов и идей, имевшихся в советской Армении. После обретения независимости были преодолены все идеологические, политические противоречия, и либерализованная пресса Армении стала важным информационным источником для прессы диаспоры. Более чем столетним опытом и сформировавшимися традициями армянские СМИ реализовали все требования, предъявляемые новейшей журналистике. В этом, несомненно, велик фактор наличия государственности, в частности министерства диаспоры, с целью сплочения деятелей армянского информационного поля и обсуждения важнейших повесток периодически организуются форумы и слеты представителей армянских СМИ. В результате подобных мероприятий создан Общеармянский совет журналистов, в состав которого вовлечены известные журналисты, редакторы СМИ, руководители различных журналистских структур из Армении, Арцаха и диаспоры. Кстати, главный редактор газеты «Ноев Ковчег» также активно вовлечен в эту работу. Свою работу совет организует в основном в формате видеоконференций. Журналисты армянского мира, сплоченные с целью обсуждения первоочередных информационных задач, продолжают не только представлять важнейшие вопросы, но и намечают сферы и перспективы сотрудничества. Армянские СМИ проявили волю к сплочению и совместной деятельности во время четырехдневной апрельской агрессии 2016 года в Арцахе, оповещая на весь мир достоверную информацию о происходящем. Скоординировано работали СМИ и в процессе подготовки и проведения мероприятий 100-летия геноцида армян. Однако постоянно меняющиеся и развивающиеся информационные процессы диктуют общеармянским информационным средствам шагать в ногу с мировой журналистикой, особенно следует учитывать, что информационная безопасность сегодня стала одним из важнейших компонентов стратегии национальной безопасности Армении. Самое молодое информационное поле армянской диаспоры сформировалось в постсоветских странах, где в основном функционируют электронные СМИ или журналы и ежемесячные газеты, имеющие различную направленность, однако все преследующие одну цель — поддерживать прочную связь с Родиной, знакомить новое, формирующееся поколение с армянской культурой, пройденным армянским народом путем, стремятся сохранить национальный облик и способствовать углублению и развитию дружбы народов. С гордостью нужно констатировать, что газета «Ноев Ковчег» исключительна не только своим внушительным — свыше 100 тысяч экземпляров — тиражом, но и пользуется большим авторитетом, богата и содержательна, имеет много тысяч русскоязычных читателей разных национальностей, распространяется по всей России и в близлежащих странах и регионах. Чрезвычайно востребован электронный вариант газеты. Радует, что газету читают также русские, белорусы, украинцы, грузины и представители других национальностей. А для наших русскоязычных соотечественников в регионе она буквально незаменима и стала весомым фактором сохранения национальной идентичности новых поколений, организации, объединения и усиления общины, представления миру армянской культуры и достижений армянства. «Ноев Ковчег» уже имеет свой четкий почерк и линию и продолжает свой неуклонный путь, ориентированный на конечные цели и великие чаяния армянского народа, подобно библейскому Ноеву ковчегу сплачивая вокруг себя избранных представителей разных национальностей.

Газета «Ноев Ковчег»