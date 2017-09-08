Санкт-Петербург, 8 сентября, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Новое здание Музея блокады и обороны Ленинграда будет строить одна из четырех компаний, вышедших в следующий этап конкурса. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, члены жюри решили не выбирать победителя самостоятельно, а отобрать из девяти проектов четыре, показать их жителям блокадного Ленинграда и доверить выбор им. Об этом сегодня, в пятницу, 8 сентября, рассказал журналистам главный архитектор города Владимир Григорьев.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга «Студия 44» (Санкт-Петербург)

В финальный тур вышли «Архитектурная мастерская «, «Студия 44», финская компания Lahdelma & Mahlamaki и бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». Немецкое архитектурное бюро в финал конкурса не прошло. Победитель будет объявлен через месяц.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга «Архитектурная мастерская Мамошина» (Санкт-Петербург) — Проект «НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ»

В состав жюри входили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, двое вице-губернаторов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный архитектор города Владимир Григорьев и еще несколько человек. Кроме трех зарубежных компаний, в финал конкурса вышли пять петербургских и одна московская. В жюри обещали учесть итоги открытого голосования, а также мнение блокадников.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Lahdelma & Mahlamäki — проект REQUIEM (Финляндия)

Главный архитектор города также выразил отдельную благодарность иностранным участникам конкурса (финнам, немцам и норвежцам) за то, что те откликнулись на приглашение и приняли участие в конкурсе. Григорьев заявил, что подвиг ленинградцев — событие, имеющее международный масштаб и значимость.

Новое здание музея разместится на Смольной набережной вблизи от Смольного монастыря и Таврического дворца. Участок для застройки — 1,73 га. Площадь комплекса составит 25 000 кв. м.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга «Земцов, Кондиайн и партнеры» (Санкт-Петербург)

Музейный комплекс включит в себя общественные пространства музея и парка, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, научно-исследовательский и образовательный Институт Памяти, мемориалы, архив, библиотеку и фондохранилище.

Музей должен быть построен к юбилею снятия блокады — январю 2019 года. Стоимость строительства — 2 млрд рублей, средства будут выделены из городского бюджета.