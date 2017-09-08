Пермь, 8 сентября, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В Пермь 8 сентября прибыл Владимир Путин. В его планы входила встреча с представителями информационно-коммуникационного кластера и врио губернатора Максимом Решетниковым. Встреча с обманутыми дольщиками была вне планов, но она состоялась. Как сообщают местные СМИ, около трёх часов две горожанки ждали главу государства на набережной.

Kremlin.ru Владимир Путин в Перми

В руках одна из пермячек держала плакат «Дядя Вова, помоги!». Путин обратил внимание на горожанок и вызвал их на разговор. Женщина сообщила о наболевшем: все деньги вложены в ипотеку для приобретения квартиры в Первом пермском микрорайоне, однако теперь жить негде. Глава государства пообещал разобраться в проблеме. А врио губернатора Максим Решетников заверил президента в том, что местная власть держит проблему на контроле.

Напомним, что в Перми 8 сентября с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Он побывал на набережной, где его ознакомили с планами масштабной реконструкции городского пространства, и встретился с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году застройщик «Первого Пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново Пермского района. В эксплуатацию дома должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года.

По данным краевого минстроя, удельный вес долевого строительства в Прикамье составляет около 80% от общего числа строек. 15 объектов региона на начало января были признаны проблемными. На 1 января в реестре обманутых дольщиков значилось 494 человека, а доля проблемных домов — 3% от общего числа строек.