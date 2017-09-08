Москва, 8 сентября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Задолженность российских потребителей перед «Газпромом» за поставленный газ с начала 2017 года увеличилась более чем на 18 млрд рублей. Такие данные 8 сентября приводит пресс-служба компании, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщается, сегодня в «Газпроме» состоялось первое заседание комиссии при совете директоров компании по вопросам укрепления платёжной дисциплины, в ходе которого было заявлено, что рост просроченной задолженности потребителей «остаётся одной из наиболее актуальных проблем компании» на внутреннем рынке.

«Неисполнение потребителями обязательств по оплате газа за период с января по июль 2017 года привело к росту просроченной задолженности на 18,2 млрд рублей — до 179 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более двух третей просроченного долга накоплено населением и теплоснабжающими организациями. При этом предприятия электроэнергетики, в основном, соблюдают платежную дисциплину: «За семь месяцев 2017 года просроченная задолженность этой категории потребителей сократилась на 6,5 млрд рублей — до 12,6 млрд рублей».

Комиссия при совете директоров «Газпрома» рассмотрела меры по укреплению платёжной дисциплины. В числе наиболее эффективных из них было отмечено снижение «Газпромом» инвестиций в газификацию регионов-должников, увеличение почти в три раза пени для неплательщиков, а также привлечение к административной ответственности неплательщиков, отказывающихся проводить ограничение потребления газа.

В компании также заявили, что за последние 12 лет «Газпром» инвестировал в газификацию регионов 292,5 млрд рублей, однако «рост задолженности лишает смысла дальнейшие инвестиции в газификацию регионов-должников, так как газифицированные объекты могут стать генератором новых долгов».