Чебоксары, 8 сентября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. В столице Чувашии после очередной смены собственника одного из старейших предприятий республики — Чебоксарского ликероводочного завода (в этом году ЧЛВЗ исполняется 118 лет) декларируются планы нового руководства. Эти планы у властей вызывают поддержку, у наблюдателей — недоумение: заявляется, что в следующем году планируется выпустить 400 тыс. декалитров — в то время как до первой реорганизации предприятия, в 2009 году, было выпущено 1,2 млн декалитров, и тогда же республиканские власти заявляли, что перед руководством предприятия ставят задачу не снижать объём производства. Тогда же одних акцизов было уплачено почти 1 млрд рублей — сейчас поставлена планка в 800 млн рублей. Предприятие, которое шесть лет назад с неимоверным трудом реанимировали республиканские власти, ушло в «местные» частные руки — владельцем стал один из самых богатых депутатов Госсовета Олег Мешков, который также является учредителем ещё 14 компаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Июль 2017 года. Открытие завода

За последние десять лет предприятие дважды сменило собственника. Осенью 2016 года владельцем и гендиректором завода стал самый богатый депутат Госсовета Чувашии Олег Мешков — бывший вице-спикер до избрания в парламент и на должность являлся владельцем крупнейшей пивоваренной компании республики. В ноябре ЧЛВЗ прекратил работу — деятельность возобновлена через девять месяцев, в июле 2017 года. И в очередной раз его открывали торжественно и с участием всё того же премьера Ивана Моторина.

Через два месяца после запуска производства с новым владельцем встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев. В релизе приводятся слова Мешкова, заявившего о том, что на заводе проведена модернизация и в июле было произведено 12 тыс. декалитров, в августе — 36 тыс. декалитров. Акцизы за июль в бюджеты всех уровней составили 27,5 млн рублей, за август ориентировочном составят 57,5 млн рублей. По словам Мешкова, на «следующий год по объёмам продукции планируем выйти за 400 тыс. декалитров, наши акцизные платежи будут порядка 800 млн рублей».

Напомним, в июле заявлялось, что обновлённые мощности завода позволяют производить 2,5 млн декалитров. Напомним также, что до предыдущей реорганизации предприятия, в 2009 году, было произведено 1,2 млн декалитров — премьер Иван Моторин тогда заявлял, что «мы ставим вопрос по развитию на площадках Чувашии производства, по объёмам выпускаемой продукции никак не меньше, чем в предыдущие годы». Данные объёмы производства в 2009 году принесли 1 366,8 млн рублей налоговых доходов, из них акцизов — 994,1 млн рублей.

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе встречи с Олегом Мешковым считал, сколько получит бюджет от реализации алкогольной продукции. Ожидается, что по итогам 2017 года поступления от акцизов превысят 1,7 млрд рублей.

«К примеру, с каждой проданной бутылки пива 10 рублей отчисляется в бюджет республики. Чем больше акцизов поступит в республиканскую казну, тем больше возможностей для выполнения социальных обязательств», — цитирует Михаила Игнатьева его пресс-служба.

Руководитель региона обратился с просьбой к организациям сферы торговли.

«Все родители хотят, чтобы их дети ходили в современный детский сад и школу, чтобы дворы благоустраивались. Всё это связано с расходной частью бюджета. Чтобы лучше жить, мы все должны стремиться к тому, чтобы местная качественная продукция была шире представлена на прилавках магазинов: должно быть не менее 50% продукции чувашских товаропроизводителей. Если вместе будем работать на общий результат, то на 2018 год сможем предусмотреть больше средств на решение социально значимых задач. При планируемых объемах производства крепкой алкогольной продукции и пива рассчитываем, что в 2018 году в республиканский бюджет поступит на 20% больше акцизов — 2 млрд рублей», — приводится обращение Игнатьева.

По данным минздрава Чувашии, наибольший удельный вес в структуре смертности от внешних причин занимают дорожно-транспортные травмы (8,4%) и случайные отравления алкоголем (6,6%). Смертность от случайных отравлений алкоголем по сравнению с 2015 годом снизилась на 31% и составила 11,6 случая на 100 тыс. человек населения, что выше, чем в среднем по России (9,6) и ПФО (10,6). В 2016 году по сравнению с 2015 годом распространённость алкоголизма составила 1679,4 на 100 тыс. населения, заболеваемость — 81,3 (в 2015 году соответственно 1696,5 и 94,7). В 2016 году под наблюдением наркологической службы находились 20 755 человек, что составило 1679,4 случая на 100 тыс. человек населения.

По итогам 2016 года Чувашия, по данным Роспотребнадзора, попала в число четырёх регионов, где чаще всего травились алкогольной продукцией, и была на 12-м месте по показателю острых отравлений с летальным исходом. В 2016 году правоохранительные органы отмечали, что в регионе изъято более 5 тыс. литров спиртосодержащей продукции, что вдвое больше, чем было в 2015 году — а число преступлений в этой сфере возросло на 72%.

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Напомним, на территории Чувашии у «Росспиртпрома», помимо ликероводочного завода «Чебоксарский», ранее было ещё два филиала — спиртовые завод «Ядринский» и «Марпосадский». В 2010 году «Росспиртпром» был преобразован из ФГУП в ОАО — вместе с этим появились проблемы на предприятиях, связанные в том числе с изменением законодательства об обязательности бардовой переработки. Вскоре у собственника сначала отпала необходимость в Марпосадском спиртзаводе, затем остановились заводы в Ядрине и Чебоксарах.

В 2011 году ликероводочный завод «Чебоксарский» возобновил работу. Было создано 137 рабочих мест. На церемонии торжественного открытия и запуска производственной линии гендиректор «Росспиртпрома» Владимир Иванов заявлял, что это событие стало возможным во многом благодаря усилиям правительства республики. Иван Моторин, на тот момент возглавлявший минэкономразвития Чувашии в статусе вице-премьера, отметил, что республика «долго и упорно» шла к этому моменту. «Завод будет работать, стабильно развиваться, и мы будем гордиться своей продукцией», — заверил тогда Моторин.

В октябре 2016 года ликероводочный завод «Чебоксарский», отвоевав часть рынка и вернув потребителей, сменил собственника. Им стал самый богатый депутат Госсовета Чувашии (по итогам 2015 и 2016 годов), бывший вице-спикер Олег Мешков, расширивший свой алкогольный бизнес (до депутатства он являлся владельцем крупнейшей пивоваренной компании). По неофициальным данным, завод был выкуплен не менее чем за 300 млн рублей. Уставной капитал предприятия составляет 80 млн рублей. Напомним, в 2005 году, когда Мешков участвовал в выборах в собрание депутатов Чебоксар в качестве владельца и генерального директора пивоваренной компании, он поразил своим доходом в 362 млн рублей. На встречах с кандидатом народ искренне интересовался, как можно зарабатывать «по миллиону в день» и «поместятся ли все деньги в кладовку». Заветный депутатский мандат Мешков получил только при главе Чувашии Михаиле Игнатьеве в 2011 году и стал вице-спикером. В 2016 году Мешков пытался принять участие в праймериз в Госдуму — но получил отказ из-за отсутствия справки о судимости. В новом созыве Госсовета Чувашии он работает рядовым депутатом и официально занимает должность генерального директора ЧЛВЗ.