Пермь, 8 сентября, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посетил Пермь, встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковом и осмотрел информационно-коммуникационный кластер на площадке АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Kremlin.ru Осмотр выставки Пермского информационно-технологического кластера

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края попросил президента РФ отменить новую законодательную норму, которая позволяет получать «сколковские льготы» только тем компаниям, которые физически присутствуют в инновационном центре «Сколково» в Москве. По словам Максима Решетникова, новый закон о «сколковских льготах» может вынудить региональные цифровые компании переехать.

Владимир Путин поручил профильным министерствам изучить вопрос, и обсудить проблему с Минкомсвязи и Минэкономразвития.

«Идея, может, и была разумная — сконцентрировать компании в «Сколково», — пояснил президент, — но если результатом реализации этой идеи действительно окажется разрушение региональных цифровых кластеров — это не нужно», — цитирует издание «Ведомости» слова Владимира Путина.

Также президент РФ поручил профильным министерствам подготовить предложения о создании в Перми федерального центра компетенций в сфере робототехники. Это решение принято по просьбе представителей информационно-цифрового кластера Пермского края. По их мнению, Пермь должна быть столицей робототехники, потому что регион всегда был первым в этой сфере.

«Почему бы нет, необязательно все должно создаваться в Москве или Петербурге», — отметил Владимир Путин на встрече с сотрудниками информационно-цифрового кластера.