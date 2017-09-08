Луганск, 8 сентября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Украинская сторона без предупреждения прекратила подачу воды на территорию республики с Западной фильтровальной станции, расположенной в районе подконтрольного ВСУ Лисичанска. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил сотрудник государственного унитарного предприятия «Лугансквода».

Водопроводный кран

На госпредприятии считают, что прекращение воды связано с аварией в электрических сетях.

Западная фильтровальная станция без предварительного уведомления прекратила подачу воды на территорию ЛНР. По предварительной информации, причиной стала авария в энергосети.

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В тоже время полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что участники группы по экономическим вопросам Контактной группы готовят изменения в механизм оплаты республикой воды, поставляемой в ЛНР с подконтрольных украинской армии территорий Донбасса.

«Проблема, которую мы упоминали не один раз, с оплатой воды, которая поставляется на территорию республику с территории, подконтрольной Украине, — это тема не раз обсуждалась и она сейчас, вероятно, получит свое разрешение», — отметил Дейнего.

Дейнего надеется решить вопрос с Киевом относительно того, как Луганск будет платить украинской власти за потребляемую воду.

«Рассматриваются механизмы, которые позволят убрать эти факторы, создающие небезопасные условия для осуществления оплаты. Надежда на это есть, что мы с этой проблемой успешно справимся в рамках рабочей подгруппы по экономическим вопросам», — подчеркнул полпред.

Пока киевская власть отключила воду для жителей ЛНР, а политики в Киеве разбираются в вопросах оплаты этой воды, рядовые сотрудники «Луганскводы» продолжают ремонтировать инфраструктурные объекты республики.

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В частности, работники государственного унитарного предприятия «Лугансквода» за неделю заменили почти 940 метров водопроводных сетей.

«За текущую неделю произведена заменена водопроводных сетей — 939 погонных метров трубы», — рассказал сотрудник предприятия.

«Выполняется подвоз воды в проблемные в плане водоснабжения города, а именно: Стаханов, Первомайск, Кировск, Брянка. Всего ходок по подвозу воды — 101, суммарный объем доставленной воды — 623,6 кубических метра», — отметил представитель «Луганскводы».