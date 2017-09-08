Балашиха, Московская область, 8 сентября, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены кинотеатра в подмосковном городе Балашихе, в результате которого пострадали десять человек. Об этом 8 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления СК по Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На месте происшествия

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили в Следственном комитете.

Как передавало ИА REGNUM, утром 8 сентября в микрорайоне Южный в Балашихе во время проведения работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Союз» произошло обрушение кирпичной стены здания на находившиеся поблизости торговые ряды.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали десять человек. Трое пострадавших, в том числе ребёнок 2010 года рождения, были госпитализированы.

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