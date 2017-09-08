Москва, 8 сентября, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила обращения в адрес вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко и министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова с просьбой вмешаться в ситуацию с возможным закрытием единственной в Нижнем Новгороде специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова с воспитанницей школы конного спорта в Нижнем Новгороде

В 2017 году правообладателем соседнего участка — ООО «Аллюр», владельцем конно-спортивного клуба «Пассаж» — на территории школы был установлен глухой забор, препятствующий проходу воспитанников школы и лошадей. Кроме того, из-за установки забора школа, где в настоящее время занимаются около 400 воспитанников, лишилась противопожарного проезда и площадок для выгула лошадей, в результате чего появилась реальная угроза ее закрытия из-за несоответствия санитарным нормам и требованиям противопожарной безопасности.

При этом обращения родительской общественности к руководству школы и в органы государственной власти Нижегородской области о помощи в решении проблемы положительного результата не принесли. В настоящее время родители воспитанников пытаются отстоять интересы детей в суде.

Анна Кузнецова попросила Виталия Мутко и Павла Колобкова «не допустить нарушения прав детей — воспитанников школы олимпийского резерва».

Отдельно детский омбудсмен обратилась к директору ООО «Аллюр», вице-президенту Федерации конного спорта Нижегородской области Анатолию Балыкину с просьбой рассмотреть возможность внесудебного урегулирования спора в интересах детей.

Анна Кузнецова выразила надежду на понимание и скорейшее разрешение конфликтной ситуации.

«Занятость детей таким прекрасным видом спорта даже без перспективы получения призовых мест на международных соревнованиях заслуживает всяческого содействия и внимания со стороны всех, кто заинтересован в воспитании юных граждан нашей страны. В данном же случае речь идёт о школе, подготовившей несколько чемпионов российского и мирового уровня и способной обеспечить новые победы новым звёздам отечественного спорта», — подчеркивает детский омбудсмен.