Тюмень, 8 сентября, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Регионы Уральского федерального округа из-за новых правил федерального софинансирования агропромышленного комплекса потеряют в 2017 году миллиарды рублей поддержки из центра. Процесс софинансирования будет происходить с учётом бюджетной обеспеченности региона. От этого выигрывает лишь Курганская область с её проблемным бюджетом. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Игорь Кузин 8 сентября на заседании по экономической политике при полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе Игоре Холманских.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

Таким образом, согласно распоряжению правительства РФ от 12 июля 2017 года № 1476-р, больше всех теряет Тюменская область. Объём софинансирования для неё снижается с 95% до 22%. Для того, чтобы получить аналогичный 2016 году размер средств, необходимых для развития агропромышленного комплекса (АПК), регион должен изыскать из своего бюджета более 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Свердловская область получит софинансирование в 67% и должна найти из бюджета дополнительно 447 млн рублей. Челябинской область софинансируется на 81%, и ей необходимо отыскать 425 млн рублей на развитие АПК. Ханты-Мансийский автономный округ софинансируется по АПК на 30% и лишается 76 млн рублей федеральной поддержки. Ямало-Ненецкий округ поддержат на 14%, и региону предстоит найти на поддержку АПК 183 млн рублей.

Единственный уральский регион, который выигрывает от введения новой системы — Курганская область, которая получит 93% софинансирования. На этом она сэкономит 46 млн рублей собственных бюджетных средств.

«Для Тюменской области это большая нагрузка, учитывая, в том числе, происходящие изменения налогового законодательства на протяжении последних трёх лет. Поэтому возникает ситуация, когда регион приближается к опасному дотационному рубежу», — прокомментировал новую схему софинансирования АПК губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Он отметил, что данное софинансирование стагнирует программу Тюменской области по поддержке инвестиционных проектов. Под угрозой оказываются проекты, по которым инвесторы понесли существенные затраты, взяли кредиты, получили субсидирование.

«Теперь мы в рамках действующих инвестиционных займов должны срочно изыскать средства, чтобы продолжить субсидирование. Эта ситуация ставит в очень тяжелые условия и субъект, и наших инвесторов», — заявил Владимир Якушев.

Правительство Тюменской области внесло в Министерство сельского хозяйства РФ предложение о сохранении уровня софинансирования по ранее принятым на федеральном уровне обязательствам по субсидированию процентов по инвестиционным кредитам, отобранным Минсельхозом РФ в период с 2012 по 2016 годы. Тюменскую инициативу поддержал и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, округу которого достался самый низкий процент софинансирования АПК. Глава Ямала подчеркнул, что в рамках программы продовольственной безопасности в арктическом регионе развивается молочное животноводство, растениеводство, оленеводство и рыбодобыча, где производители находят и применяют современные технологии переработки продукции, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Соответствующее письмо будет направлено председателю правительства России Дмитрию Медведеву.