Мурманск, 8 сентября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Культурно-выставочный центр Русского музея торжественно открыли в Мурманске сегодня, 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM. Центр размещен на II этаже здания областной филармонии в помещениях, переданных Мурманскому областному художественному музею после реконструкции.

Александр Шимберг ИА REGNUM Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске

В состав Культурно-выставочного центра входит экспозиционно-выставочное пространство, Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» (открыт в 2004 г.), Ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями (открыт в апреле 2017 г.).

«Это не только музейное, мультикультурное и образовательное, познавательное, просветительное пространство, рассчитанное на все категории населения, в первую очередь на детей, причем на детей всех возможностей. Это пространство, рассчитанное на самые различные формы деятельности от музейной педагогики до творческих вечеров, где профессиональное музыкальное искусство сопрягается с музейным пространством», — отметил на открытии центра глава областного комитета по культуре Сергей Ершов.

Александр Шимберг ИА REGNUM Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске

Открытие Культурно-выставочного центра позволит жителям и гостям Мурманска познакомиться с шедеврами из коллекции Русского музея, историей русской культуры, инновационными проектами музея, будет способствовать развитию культурного туризма.

«Не зря проект открывается в здании филармонии. Ведь искусства должны жить под одной крышей», — отметила на открытии культурно-выставочного центра директор Художественного музея Ольга Евтюкова.

С видеообращением выступил перед собравшимися директор Русского Музея Владимир Гусев. «Этот замечательный музей, самый молодой художественный музей в России, и именно в этом музее мы открывали в одном из первых выставку, проехавшую по городам России, «Три века русского искусства». И теперь открываем центр выставкой «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея», которую мы делали и у себя в музее», — сказал директор ГРМ.

В составе выставки «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея» представлено 77 произведений XVII—XXI веков, среди которых работы Алексея Венецианова, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Константина Маковского, Николая Ге, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Давида Бурлюка и др.

Александр Шимберг ИА REGNUM Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске

Первый Культурно-выставочный центр Русского музея в России был открыт в Казани на базе Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан 19 марта 2016 года. Открытие второго Культурно-выставочного центра Русского музея на базе Ярославского художественного музея состоялось 29 августа 2017 года.

Российский президент Владимир Путин 31 августа текущего года на пленарном заседании Восточного экономического форума поддержал идею создания во Владивостоке филиала Русского музея. Директор музея Владимир Гусев сейчас находится на Дальнем Востоке. Он выбирает здание, подходящее под строгие критерии Русского музея.