Москва, 8 сентября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Работники компании «Стройстандарт», которая в 2016 году выиграла открытый конкурс на благоустройство улицы Малая Дмитровка и Настасьинского переулка, настолько увлеклись работой, что умудрились заложить плиткой не только тротуары, но и проезжую часть, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Свирин Игорь ИА REGNUM Плитки много, не пропадать же добру

Как сообщил в 2016 году сайт мэра Москвы, помимо прочего, в ходе работ по благоустройству компания подрядчик замостила около девяти тысяч квадратных метров гранитной плиткой, а также организовала 10 наземных переходов.

В целом не оспаривая представленный официальным порталом мэрии отчет, хочется лишь обратить внимание на неординарное решение, которое применил подрядчик. А именно то, что проезжая часть Малой Дмитровки и впадающего в неё Настасьинского переулка оказалась полностью застелена тротуарной плиткой.

Мы также не беремся утверждать, что на реконструированном участке не было организовано, как о том извещает уважаемое издание, 10 наземных переходов. Однако на приведенном участке не только не удалось обнаружить привычной всем «зебры», но и вообще никакой дорожной разметки.

Кроме того, удручает и качество сделанного ремонта. В нескольких местах так лихо замощённой работниками компании «Стройстандарт» проезжей части почти сразу просела свежеуложенная плитка, образовав две не исчезающие почти траншеи, из-за торчащих углов покрытия напоминающие собой некое противотанковое сооружение. Активно пользующиеся Малой Дмитровкой москвичи утверждают в соцсетях, что если первое время подрядчик оперативно устранял брак в своей работе, то в последнее время ремонтом улицы никто не занимается. Граждане делятся предположениями, что попросту закончился гарантийный срок, а следовательно, в недалеком будущем стоит ждать нового этапа реконструкции в 2016 году благоустроенной улицы.

В заключение вновь обратимся к официальному сайту мэра Москвы. Уважаемый портал в материале «Мне нравится!» — москвичи о новом облике центральных улиц от 27 октября 2016 года сообщил: «Благоустройство Малой Дмитровки оценили 35 499 горожан. Из них 87,54 процента поставили хорошие оценки. 60,21 процента уже побывали на обновлённой улице. Удовлетворительными выполненные работы назвали 3,38 процента пользователей. Не понравились преобразования 4,29 процента «активных граждан». 2,72 процента ответили, что им всё равно, как выполнено благоустройство».

Ни в коей мере не оспаривая результаты, которые приводит портал московского градоначальника, тем не менее осмелимся предположить, что голосование происходило до того, как на этом участке начались необратимые изменения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2006 году Сергей Собянин, подводя итоги очередного этапа реконструкции московских улиц, заявил: «На той территории, где уже проведена реконструкция, Садовое кольцо смотрится по-новому». Глядя на то, как благоустроили малую Дмитровку, трудно не согласиться с московским градоначальником.

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