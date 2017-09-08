Балашиха, Московская область, 8 сентября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Обрушение стены кинотеатра в подмосковной Балашихе с большой вероятностью могло быть вызвано строительными ошибками самостроев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил профессор МГСУ, специалист по строительству Азарий Лапидус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Глава города Балашиха прибыл на место происшествия

«Я считаю, что очень важно разобраться в том, насколько этот объект находился под надзором соответствующих органов. Органы государственного архитектурно-строительного надзора Москвы и Московской области являются на сегодняшний день, наверное, самыми успешными в достижении своих результатов», — заявил Лапидус.

По его словам, эти эти органы характеризуются чётко выстроенной иерархией и наличием квалифицированного инспекторского состава.

«Они достаточно чётко контролируют все объекты, и поэтому я с большей долей уверенности готов сказать, что эта халатность могла возникнуть в так называемых самостроях и неподнадзорных объектах», — полагает эксперт.

«Например, ведётся строительство без соответствующей разрешительной документации, ведётся строительство без соответствующей проектной документации. Соответственно, государство не осуществляет надзор, а подрядчики, к величайшему сожалению, не всегда достаточно аккуратно и правильно ведут свои работы», — пояснил он.

Ещё одним отрицательным фактором, который мог повлиять на возникновение риска такого ЧП, по его мнению, выступает то, что с 1 июля 2017 года строительство в основном выведено из системы саморегулирования. «Допуска получают только генеральные подрядчики. Грубо говоря, компания, которая вела строительство этой стены, может даже не иметь никакого доступа и профессиональной квалификации», — указал Лапидус.

В городе Балашихе Московской области прямо на торговые ряды обрушилась кирпичная стена кинотеатра. Происшествие произошло на улице Фадеева. Известно, что здание находилось на реконструкции. По данным МЧС, обрушение внешней стены здания произошло на площади 48 кв. м. По последним данным, в результате происшествия пострадали семь человек.