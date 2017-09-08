Москва, 8 сентября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча Католикоса всех армян Гарегина Второго, Патриархa Московского и Всея Руси Кирилла и председателя Управления мусульман Кавказа шейх-уль-Ислам Аллахшукюра Паша-заде.

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Встреча была организована при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Повестка встречи — карабахский вопрос и мир в регионе. Последняя встреча между духовными лидерами состоялась 6 лет назад.

Выступая на встрече, Гарегин Второй, в частности, отметил, что сегодня, к сожалению, результаты прилагаемых усилий в карабахском урегулировании мало осязаемы, однако намного значительнее и предметнее ожидания наших народов в этом поиске мирного сосуществования.

«Вопреки заявлениям, озвучиваемым по итогам встреч президентов Армении и Азербайджана, нашим призывам и обращениям, сегодня, в условиях режима прекращения огня, ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться напряженной, по-прежнему гибнут военнослужащие, а иногда и мирные жители приграничных населенных пунктов. В частности, считаем крайне тревожным явлением, когда военнослужащие скрываются за спиной своего гражданского населения, тем самым преднамеренно превращая его в мишень для противной стороны.

С другой стороны границы не перестают звучать воинственные призывы, заявления о своем возрастающем вооружении. Всё это в большой мере ставит под угрозу усилия по формированию атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания. Подрывая и без того хрупкий режим прекращения огня, они приводят к новой, реальной эскалации конфликта, очевидцами и свидетелями которой мы стали в апреле прошлого года, когда вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабные боевые действия. Всем нам известна тревожная хроника тех дней, зафиксированная, в частности, мировым сообществом, — истязания, жестокости и насилие по отношению к павшим на поле брани солдатам, а также к мирному населению, причиненные разрушения и потери.

Вспоминая об этих событиях, возникает естественный вопрос: как могут сохраняться стабильность ситуации и мир, когда усилия в этом отношении носят односторонний характер? Как достичь мира, когда в Азербайджане не жалеют сил и средств, чтобы всеми возможными и невозможными способами в собственном народе посеять ненависть и вражду к соседу — к армянскому народу, а на справедливые и объективные оценки армянской стороны и международного сообщества отвечать безосновательными обвинениями.

Миру в нашем регионе, как и урегулированию карабахского конфликта исключительно путем переговоров, нет альтернативы. Нет альтернативы и свободной и независимой жизни нашего верующего народа в Нагорном Карабахе.

Сегодня является императивом проявить волю и принять обязательство поиску разрешения конфликта исключительно посредством переговоров и предупреждения нарушений режима перемирия, для отвода с границ снайперов, прекращения непрестанных обстрелов, дабы в условиях режима прекращения огня не причинять более несчастья семьям, сохраняя безопасной жизнь наших чад, призванных на ратную службу. Каждая пуля, выпущенная в создание Божье, направлена и против Бога.

Именно в этом мы видим нашу миссию духовных лидеров: увещевать и напутствовать, вместе с нашими сподвижниками формировать то сознание и ту атмосферу взаимопонимания и толерантности, в условиях которых станет возможным продвижение процесса мирного урегулирования конфликта. Одновременно мы должны постоянно обращаться с призывом к военнослужащим сохранять режим прекращения огня и воздерживаться от провокаций.

Мы придаем большую важность роли международного сообщества, в частности, миссии Минской группы ОБСЕ в деле применения механизмов контроля на линии соприкосновения и расследования инцидентов на границе. Выражаем нашу признательность Святейшему Патриарху Кириллу и всей Русской Православной Церкви за сострадание и посреднические усилия, которые они проявляют с первого же дня конфликта.

Богу угодны те, кои следуют путями справедливости и мира, ибо там Его любовь и благословение, покровение и милость, как говорится в Святом Писании: «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3:18). Следовательно, объединим наши усилия и будем совместно следовать этими путями. В этом процессе все мы несем ответственность.

Возносим наши молитвы Всевышнему Богу, испрашивая, дабы благословил и увенчал успехом инициативы всех мужей, общественных структур и организаций, которые нацелены на восстановление отношений между двумя народами, упрочение солидарности и формирование атмосферы взаимного доверия. Пусть благословением Всевышнего в мире и в жизни наших народов всегда преобладают дух примирения и плодоносят взаимопонимание и доброжелательность», — отметил Католикос всех армян.

Ранее сегодня, 8 сентября, в преддверии трехсторонней встречи религиозных лидеров России, Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде. Встреча прошла в Даниловом монастыре в Москве.

Как сообщает официальный сайт Московского Патриархата, стороны заявили о готовности продолжать сотрудничество на поприще миротворческого служения и выразили надежду, что предстоящая трехсторонняя встреча будет способствовать уврачеванию конфликта на Кавказе.

По мнению обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского, затягивание политического процесса по нагорно-карабахскому урегулированию служит одной из причин, ясно показывающих необходимость активизации альтернативных способов переговоров. Межрелигиозный диалог обладает в этом смысле высоким потенциалом. Такие диалоги могут служить умиротворению ситуации, тормозят попытки развязать войну.

Кроме того, по мнению Стремидловского, в рамках этих диалогов можно решить такую важную задачу, как освобождение пленных. А если духовные лидеры способны к конструктивному общению, то и лидерам политическим стоит последовать этому примеру.