Балашиха, Московская область, 8 сентября, 2017, 17:40 — ИА Регнум. В городе Балашихе Московской области прямо на торговые ряды обрушилась кирпичная стена кинотеатра «Союз». В результате происшествия пострадали семь человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В ожидании демонтажа оставшейся стены здания кинотеатра

Происшествие произошло на улице Фадеева. Известно, что здание находилось на реконструкции. По данным МЧС, обрушение внешней стены здания произошло на площади 48 кв.м.

Уже известно, что среди пострадавших есть один ребёнок. Характер ранений уточняется. В настоящее время в связи с происшествием проводятся следственные мероприятия. Прокуратура начала проверку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЧП в Балашихе

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь пострадавшим. По данным СМИ, ребёнка, пострадавшего при обрушении стены кинотеатра, перевели на лечение в Москву.

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян сообщил, что теперь здание решено снести.